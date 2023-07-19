Как правильно обрезать ежевику, чтобы увеличить урожай: секреты дачников

Кусты ежевики вырастить на грядке или в саду довольно просто. Основные условия – регулярный полив и обрезка. Корневая система у кустов хорошо развита, но большинство корешков растет на малой глубине до 25 см, поэтому от недостаточного полива плоды и листья будут засыхать.

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Обрезка необходима для качественного и здорового роста растений. При удалении лишних побегов создаются условия для роста молодых и сильных ветвей. Как правильно обрезать ежевику – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила обрезки ежевики

Своевременная и правильная обрезка может в разы увеличить количество урожая. Ежевичные кусты склонны к быстрому разрастанию, поэтому прореживать их следует регулярно. Слишком густые заросли не обеспечат достаточное количество солнечного света для созревания ягод.

Сразу после посадки обычно производят первую обрезку – срезают побеги до 30 см над уровнем земли. Избавляться надо прежде всего от слабых, тонких и слабых побегов.

Весной, когда уже не прогнозируют заморозков, опытные садоводы советуют удалить подмерзшие верхушки. Ежевика – теплолюбивая культура, поэтому нет ничего удивительного в том, что зимние морозы приводят к подмерзанию ветвей. С помощью секатора нужно обрезать все поврежденные побеги до ближайшей здоровой почки.

При весенней обрезке следует оставить с десяток однолетних веток по центру куста, укоротив их до 1,5 м. Боковые побеги обрезают до трех почек.

Летом (лучше всего – в начале июня) ежевику снова можно немного обрезать. Верхушки следует укоротить на 5 см, а боковые стебли высотой более 70 мы укорачивают на 25 см.

Кстати, обрезать нужно и молодые деревья. Это позволит правильно сформировать "скелет" ветвей для их пропорционального размещения. Процедура может даже улучшить плодоношение, однако проводить ее следует очень осторожно. Как правильно обрезать молодые деревья, чтобы не навредить – читайте в материале.

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