Как обрезать молодые деревья: будут расти вдвое быстрее

Правильная обрезка – необходимое условие здорового роста деревьев. Она помогает ускорить рост и развитие новых ветвей. Молодым деревьям нужно сформировать "скелет" веток для их пропорционального размещения.

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Обрезка может даже улучшить плодоношение. Однако делать это следует очень осторожно. Как правильно обрезать молодые деревья, чтобы не навредить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила обрезки молодых деревьев

Первый год

В первый год молодой саженец нужно укоротить на высоте 1 м от почвы. Над хорошо развитой почкой делают косой срез, используя садовый вар. Увидев, что на дереве появились первые листья, специалисты советуют их оборвать (до высоты 60 см от земли). Должны остаться 4-5 почек. Это и будет сформированный первый ярус.

Второй год

На втором году основные 4-5 крепких побегов сокращают на 1/2 или 1/3 часть их длины, в зависимости от сорта дерева и длины ветвей. Если ветки выросли более чем на 50 см, оставить следует 25 см выше скелетных ветвей.

Третий год

На третий год должны образоваться два яруса основных ветвей. На каждом ярусе скелетных ветвей оставляют главную ветвь и по 2 ветви для роста. После этого делают обрезку, чтобы осталось по 5-6 почек.

Затем ежегодно удаляют несколько побегов, которые растут в центр – это будет предотвращать чрезмерное загущение кроны. Плодовые деревья с окрепшими ветвями можно укорачивать на треть.

Главное правило состоит в том, чтобы производить обрезку только весной, когда начинается движение сока.

Варианты обрезки деревьев

Обрезку для омоложения выполняют, когда прекращается рост новых побегов, а верхушка начинает усыхаться. Тогда удаляют примерно 20% кроны.

Чтобы сохранить естественную форму дерева и сделать расположение веток пропорциональным, выполняют обрезку для формовки.

Санитарная обрезка необходима для удаления больных и сухих веток.

Есть еще обрезка для прореживания – тогда избавляются от веток, которые слишком отдалились от основной ветви. Это, кстати, помогает росту новых пагонов.

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