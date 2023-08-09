Как правильно мыть ершик для туалета: лайфхаки для решения деликатной проблемы

Ершик может стать настоящим рассадником микробов и бактерий, если его регулярно не чистить. Предотвратить образование вредных микроорганизмов поможет простая обработка дезинфицирующим спреем.

Видео дня

Чистить ершик эксперты по уборке рекомендуют как минимум раз в неделю, но лучше это делать после каждого использования. Издание Ideal Home рассказало о лайфхаках для решения деликатной проблемы.

Как почистить ершик

Туалетные щетки с силиконовыми насадками гораздо более гигиеничны и долговечны, если насадка не послабится, они прослужат около года.

Самым эффективным средством для чистки ершика является отбеливатель, обладающий способностью очищать около 99% микробов. В ведро с горячей водой добавьте 500 мл отбеливателя и замочите в растворе ершик примерно на час. После этого промойте щетку и держатель под горячей водой и полностью высушите.

Однако все больше людей решают заменить отбеливатель более экологичными альтернативами.

Уксус и пищевая сода помогут быстро и качественно очистить щетку. Замачивание ершика в кислотной смеси устранит бактерии и неприятный запах.

Прежде всего, нужно смочить туалетную щетку в белом уксусе. Добавьте несколько ложек соды и оставьте ершик замачиваться на 20-30 минут. Промойте ершик под проточной водой и высушите на свежем воздухе.

Помогут и дезинфицирующие средства. Принцип аналогичен – ершик нужно подержать в растворе воды и дезинфектора минимум 20 минут. Убедитесь, что воды достаточно, чтобы покрыть всю щетку, включая ручку.

Мыльная вода (можно использовать как обычное, так и хозяйственное мыло) также действует как эффективное очищающее средство.

Кстати, можно сделать уксусный раствор. Уксус – нейтрализатор бактерий и неприятный запах. Смешайте ½ стакана соды, ¼ стакана белого уксуса и несколько столовых ложек моющего средства. Смесь следует залить кипятком и перемешать. Окуните ершик в раствор минимум на 2 часа, а затем вымойте его под теплой водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой грязной вещи в ванной комнате, которую все забывают чистить.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.