Как правильно извиниться на украинском: какая ошибка самая распространенная

Украинский язык мелодичен и благозвучен, но мы часто допускаем ошибки, даже не догадываясь об этом. Большинство не знают, как правильно извиниться и произносят это неправильно.

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Люди часто говорят "я вибачаюся", но это ошибочное выражение. Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.

По словам филолога, на украинском языке нужно говорить "вибачте мені", "вибачте нам". Потому что "я вибачаюся" означает, что человек прощает самого себя. Часть –ся значит себя.

Если вы перед кем-то провинились, то лучше скажите: вибачте мені, пробачте мені, простіть мені даруйте мені или перепрошую.

Кстати, глагол "перепрошую" характерен для подольского, волынского и других юго-западных говоров. Такое слово там появилось под влиянием польского языка, поэтому это диалект западных областей, хорошо "прижившийся" в украинском языке.

Можно говорить "вибач", "вибачте", "прошу вибачити", "прошу вибачення". Но употреблять слово "перепрошую" также не будет ошибкой.

Многие вопросы вызывает и слово "пилосос", некоторые приложения для проверки грамматики и орфографии вообще переводят его как "порохотяг" или "пилосмок", поэтому люди не знают, как правильно произносить название этого прибора.

Известный языковед Александр Авраменко объяснил, что слово "пилосос" является самым распространенным и абсолютно правильным вариантом. Его не нужно исправлять или искать для него более подходящий аналог.

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