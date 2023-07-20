Как 'пылесос' будет на украинском: какое слово советует использовать языковед

Не все украинцы с рождения общались на государственном языке, для многих переход на украинский – сознательный выбор. Поэтому хочется избегать суржика, кальки и русизмов, которые не свойственны нашему родному языку.

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Вопросы возникают и относительно слова "пылесос". Звучит оно несколько необычно, а некоторые приложения для проверки грамматики и орфографии и вовсе переводят его как "порохотяг" або "пилосмок". Александр Авраменко, известный языковед и преподаватель, рассказал, как будет "пылесос" на украинском.

На самом деле все просто: слово "пылесос" является самым распространенным и абсолютно правильным вариантом названия этого прибора для уборки. Его не нужно исправлять или искать для него более подходящий аналог.

Это не русизм и не суржик, однако слово действительно имеет ряд синонимов. Например, "пилотяг" або "пилосмок". И даже довольно интересное слово "порохотяг", по словам Авраменко, тоже можно использовать, хотя его и употребляют значительно реже.

Поэтому можно спокойно идти пылесосить, а с помощью пылесоса, пилосмока, пилотяга чи порохотяга – решать вам.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Так сложилось исторически: на развитие украинского на протяжении веков влияли польский, венгерский, литовский, немецкий и другие языки. Что такое палинка, купорка, тремпель и фармазон и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что даже ШИ-бот от Google заговорил по-украински.

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