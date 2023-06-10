Как правильно хранить чеснок, чтобы не засох целый год: простой трюк

Чеснок, несмотря на жесткую плотную оболочку, которая, казалось бы, должна обеспечить ему хорошую защиту от внешних условий, довольно сложный в хранении овощ. В неправильных условиях чеснок сохнет, прорастает и может сгнить. Поэтому о его сохранности нужно позаботиться заранее. Прежде всего, нужно правильно ухаживать за растением чтобы урожай вырос здоровым и питательным.

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Как правильно хранить чеснок после уборки узнавал OBOZREVATEL. Потребуется всего одна простая хитрость.

Состоит она в том, чтобы не допустить к головкам чеснока лишнюю влагу и не выпустить ее из мякоти овоща. Именно из-за этого зубчики и портятся. В борьбе с влажностью здесь поможет обычная мука. В идеале рисовая, как самая гигроскопическая, но подойдет и обычная пшеничная.

Чтобы положить чеснок на хранение, нужно взять емкость с крышкой, куда поместится необходимое количество головок. На дно емкости насыпают небольшой слой муки, далее головки обваливают в ней и кладут сверху. После закладки в емкость чеснок тоже нужно немного присыпать этим сухим продуктом, закрыть крышкой и отправить в прохладное, темное и хорошо проветриваемое место.

Для использования головки можно доставать по одной. И при необходимости перемешивать запасы или досыпать к ним немного муки.

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