Где лучше хранить картофель: не портится втрое дольше

Картофель – один из самых универсальных ингредиентов в кулинарии. Но хранить дома его впрок достаточно трудно, ведь в домашних условиях он быстро делается мягким, сморщивается, зеленеет и начинает прорастать. Поэтому даже небольшое количество этого овоща может не долежать до момента, когда окажется на столе.

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Издание Express решило поинтересоваться у экспертов, как картофель можно хранить дома, чтобы он при этом не потерял своих свойств. И выяснило главный лайфхак.

Оказывается, в домашних условиях картошку все же лучше хранить в холодильнике – в лотке для овощей. Так она будет в пригодном для употребления состоянии примерно в три раза дольше, чем при комнатной температуре. Соответствующее исследование провело британское Агентство по пищевым стандартам (FSA), выяснив, что такое хранение позволяет существенно сократить пищевые отходы. Именно это заставило ведомство пересмотреть свои стандарты – раньше оно не рекомендовало класть картошку в холодильник.

Ранее считалось, что из-за хранения в холодных условиях в картофеле во время приготовления может образовываться опасное соединение акриламид. Однако эти опасения в результате проверки оказались тщетными. Вместо этого в холоде лучше сохраняется витамин С, который содержит этот овощ.

Также эксперты советуют хранить картофель, даже если вы не кладете его в холодильник, не в пластиковых пакетах, а в холщовых или бумажных мешках. Они пропускают воздух и не дают накапливаться на картофелинах влаге, которая их портит.

Еще одно ключевое условие – картошку нужно хранить в темноте. Под действием света она может начать производить хлорофилл и приобретет нежелательный зеленый цвет. А в зеленом овоще содержится большая концентрация соланина – ядовитого соединения, которое может причинить вред, если съесть его много. Чтобы избавиться от этого вещества, достаточно срезать позеленевшие части картофелины, но это снова увеличивает количество пищевых отходов.

Привели специалисты также примеры нежелательного соседства при хранении картофеля. Если положить его рядом с луком или помидорами, он быстрее прорастет.

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