Чем подкормить чеснок, чтобы урожай был на зависть соседям: секретный способ

В начале лета именно правильный уход за овощами может обеспечить хороший и действительно большой урожай. В частности, правильная подкормка позволяет вырастить по-настоящему крупный и ароматный чеснок.

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OBOZREVATEL узнал, чем правильно подкормить этот овощ, чтобы получить впечатляющий урожай. В любом случае эти удобрения помогут получить вкусный чеснок.

Основой для удобрения должна стать органика, а именно куриный помет. Но его можно обогатить, добавив дрожжи, сахар и древесную золу. Для изготовления питательной смеси понадобятся:

сухие дрожжи – 10 граммов;

сахар – 6 столовых ложек;

зола – 500 граммов;

куриный помет – 500 мл;

вода.

Дрожжи нужно тщательно растворить в ведре воды. Когда они полностью распустятся, в жидкость добавляют сахар и золу. Будущее удобрение еще раз тщательно перемешивают. После этого в него вводят помет. Перемешав жидкость снова, ее оставляют бродить примерно на 5 часов.

Когда удобрение настоится, его нужно процедить. Далее полученный концентрат разбавляют чистой водой в пропорции 1:10. Средство для подкормки чеснока готово.

Его вносят под корень методом полива. Одной подкормки этим удобрением должно хватить растению на все лето.

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