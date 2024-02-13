Как правильно чистить деревянную разделочную доску: эти секреты сохранят ее на годы

Деревянная разделочная доска – важный кухонный инструмент, который при этом выглядит более эффектно, чем любой пластиковый аналог, и как правило удобнее в использовании. Но ее основным недостатком является пористая текстура дерева. В этих микроуглублениях собираются остатки пищи и бактерии, которые могут размножаться внутри дерева. Вот почему деревянную доску нужно не только регулярно мыть, но и дезинфицировать.

Но как это сделать, чтобы не повредить столь чувствительный материал, как дерево? OBOZ.UA собрал основные советы и лайфхаки экспертов по чистоте.

Частота очищения

О том, что доску нужно мыть после каждого использования можно не упоминать. Что-то порезали на ней – помойте и просушите инструмент. Но если вы нарезали на ней сырое мясо, рыбу или птицу, она нуждается также в дезинфекции, поскольку эти продукты создают дополнительный риск заражения вредными бактериями, такими как сальмонелла или кишечная палочка. А это может повлечь за собой расстройства пищеварения и кишечные заболевания. Регулярную чистку с дезинфекцией доски нужно проводить хотя бы раз в неделю.

Какие средства выбрать

На самом деле, искать специальную химию, которая была бы достаточно деликатной для ухода за древесиной не обязательно. Теплый мыльный раствор, пищевая сода, белый уксус или 3-процентная перекись водорода являются отличными дезинфицирующими средствами, которые хорошо справятся с деревом.

Как правильно чистить деревянную доску

Начните с того, что удалите с нее все частицы пищи. Для этого промойте доску под струей теплой воды. Поверхностную чистку можно провести с обычным средством для мытья посуды. Но не используйте абразивные мочалки или жесткие щетки – они могут повредить древесину.

Чтобы провести дезинфекцию, посыпьте влажную доску равномерно пищевой содой и протрите половинкой лимона. Кислота из лимонного сока способна убивать некоторые виды микробов, а еще эти средства устраняют запахи пищи с поверхности дерева. Кроме того, так вы осветите некоторые пятна и сделаете цвет дерева ярче.

Хорошо дезинфицирует дерево и белый уксус. Им можно протереть доску с обеих сторон или распылить жидкость на поверхность. Если вам не нравится запах уксуса, его можно заменить аптечной перекисью водорода. Оставьте средство на несколько минут, прежде чем его смыть.

Если вы хотите воспользоваться силой хлорного отбеливателя для дезинфекции разделочной доски, помните, что его нужно сильно развести, чтобы он стал безопасным для дерева. Одну столовую ложку такого средства берите на три литра воды. Такой раствор тоже распыляют на поверхность и оставляют на несколько минут, затем смывают. Это помогает убить почти все бактерии, которые остались на доске.

Обязательно после мытья просушите доску. Вода разрушает дерево, а также из-за влажности в нем может заводиться плесень. Протрите доску полотенцем или бумажной салфеткой и оставьте в вертикальном положении на воздухе до полного высыхания.

Как сделать так, чтобы доска прослужила вам дольше

Никогда не кладите деревянную посуду, в частности доску, в посудомоечную машину. Высокая температура и длительное воздействие воды могут привести к деформации, растрескиванию и повреждению древесины. А еще вымывает из материала защитные масла, что делает его более уязвимым для бактерий.

Раз в месяц наносите на очищенную деревянную доску растительное масло, минеральное масло или пчелиный воск. Это поможет защитить древесину и вернуть ей натуральный блеск. Используйте чистую ткань или бумажное полотенце, чтобы втереть масло или воск в материал и вытереть излишки.

Храните разделочную доску в сухом прохладном месте, не кладите на нее другие предметы и не храните ее на столе. В идеале предмет лучше вешать на крючок.

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