Контейнеры для еды будут как новенькие: неожиданный лайфхак покорил сеть
Контейнеры – практичная вещь на кухне, пока они не превращаются в емкости со странным жирным налетом и неприятным запахом. Все попытки отчистить их обычными моющими средствами оказываются напрасными. Не помогает даже цикл в посудомойке.
Высокопигментированные продукты, такие как томатные соусы, ягоды и специи имеют интенсивные цвета, которые могут оставаться на поверхности контейнеров. Пористая структура пластика позволяет этим пигментам проникать внутрь, приводя к появлению пятен. Эксперты рассказали о простом, хоть и несколько странном, способе, который поможет полностью очистить контейнеры.
Аптечное средство, которое поможет на кухне
Благодаря своим свойствам Alka-Seltzer помогает удалять пятна от еды из контейнеров. Сочетание пищевой соды и лимонной кислоты в Alka-Seltzer создает эффект шипения. Он эффективно очищает различные загрязнения, не повреждая пластик. Универсальность Alka-Seltzer делает его удобным и доступным решением для борьбы с надоедливыми пищевыми пятнами, обеспечивая простой и эффективный способ поддерживать контейнеры в чистоте.
Как очистить контейнеры
- Заполните пустой контейнер теплой (но не горячей) водой, поскольку экстремальные температуры могут повлиять на пластик.
- Добавьте 1-2 таблетки Alka-Seltzer – в зависимости от объема контейнера и степени загрязнения. Средство начнет действовать, когда начнется шипучая реакция.
- Оставьте раствор в контейнере на один-два часа. Для более устойчивых пятен можно оставить раствор на ночь. После периода замачивания используйте губку или мягкую щетку для чистки внутренней части контейнера.
- После того как вы тщательно почистите контейнер, слейте раствор и промойте его чистой водой.
Метод особенно эффективен для пятен, вызванных жирной и пигментированной пищей. Регулярная обработка контейнеров этим мощным очистительным средством будет сохранять емкости в отличном состоянии и предотвращать появление неприятных запахов.
Несмотря на то, что Alka-Seltzer является дешевым и простым решением для удаления устойчивых пятен, есть несколько способов, с помощью которых вы можете предотвратить их появление. Можно использовать специальный кулинарный спрей. Прежде чем поместить еду в контейнер, просто покройте его внутреннюю часть тонким слоем безопасного кулинарного спрея без ароматизаторов – его можно купить в магазине. Это создаст барьер между пластиковой поверхностью и пигментами в пище, уменьшая вероятность прилипания интенсивных красителей из продуктов и жира к пластику.
Эксперты также советуют по возможности выбирать стеклянную тару. В отличие от пластика, стекло не сохраняет цвета или запахи предыдущего содержимого, что делает его менее подверженным образованию пятен. Стеклянная тара также устойчива к жирам и кислым пищевым продуктам.
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