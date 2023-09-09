Как пользоваться смартфоном на работе и в гостях: правила этикета

Этикет постоянно меняется и дополняется, подстраиваясь к современным реалиям. Некоторые правила уже считают безнадежно устаревшими, а другие нюансы, связанные с гаджетами и технологиями, появились совсем недавно, поэтому о них мало кто знает.

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К примеру, пользуясь смартфонами, мы обычно не думаем о том, что какие-то действия могут быть неуместны с точки зрения этикета. Мы можем класть гаджет на стол у тарелки во время делового обеда или вообще начинаем отвечать на сообщения, когда напротив сидит собеседник и о чем-то активно рассказывает. Как пользоваться смартфоном на работе и в гостях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила "смартфонного" этикета во время деловых встреч

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Иногда мы не замечаем, что тратим на гаджет и соцсети больше времени, чем на взаимодействие с людьми вокруг нас.

Чрезмерное использование телефона на работе может мешать эффективности и производительности. Следует использовать гаджет на перерывах и ни в коем случае не сидеть в телефоне на совещаниях, встречах или переговорах.

Экстренные случаи

Но случаются экстренные ситуации, когда во время встречи вам срочно нужно сделать личный звонок. Если возможно, предупредите об этом присутствующих заранее – таким образом вы избежите неприятных ситуаций. Или просто нужно извиниться и на несколько минут покинуть кабинет. Однако подчеркиваем: это касается только срочных ситуаций.

Телефон и туалет

По правилам этикета, не принято брать телефон с собой в уборную Тем более – не стоит проводить телефонные разговоры, когда вы находитесь в туалете. Это как минимум грубо и неудобно как для собеседника на другом конце связи, так и для тех, кто пользуется туалетом.

Наушники и громкий звук

Даже если вы сидите в компании друзей, например, в гостях, и во время паузы в разговоре решаете взять телефон, заранее выключите звук.

Если вы живете с партнером или соседями по комнате, пользуйтесь наушниками. Дом – это место, где каждый может отдохнуть, поэтому не стоит играть в игры с включенным звуком или смотреть видео на полную громкость без наушников (исключение – ситуации, когда вы смотрите видео вместе).

Телефон во время неофициальных встреч

Предупредите собеседника заранее, что вы ждете важного сообщения или вызова. Невежливо постоянно бросать взгляды на смартфон во время встреч или совместных обедов.

Если вы получили срочное сообщение или звонок – извинитесь перед собеседником, а затем отвечайте.

Не кладите смартфон на стол во время совместных обедов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отвечать на телефонный звонок.

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