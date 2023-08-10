Давно устарели: три правила этикета, которые могут сделать вас посмешищем

Некоторые правила этикета остаются неизменными на протяжении веков, другие сформировались относительно недавно, особенно с развитием новых технологий. Появятся новые разделы: этикет деловой онлайн-переписки, правила офисного поведения, требования к оформлению сообщений в мессенджерах и т.д.

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Эксперты говорят, что некоторые правила этикета безнадежно устарели. OBOZREVATEL разбирался, какие нормы считаются пережитком прошлого и могут поставить вас в неловкое положение.

Можно ли подавать руку женщине при приветствии



Еще несколько десятилетий назад протянутая рука для приветствия могла бы считаться моветоном, особенно если ее протянули женщине. Теперь же по правилам этикета подавать руку для приветствия можно и мужчинам, и женщинам, а отсутствие протянутой ладони воспринимают как проявление неуважения.

Обязательно ли снимать головные уборы в помещении

Раньше это правило было строгим и однозначным: мужчины, входя в помещение, должны были снять головные уборы. Сейчас, говорят специалисты по этикету, требования несколько ослабли. Мужчинам можно оставаться в шапке или бейсболке в пабе, магазинах, на спортивных мероприятиях или в общественном транспорте. Женщинам, напротив, советуют снимать шляпки, в частности в театре или кино, если головной убор мешает другим.

Правила деловой переписки

Длинные бумажные листы, написанные высоким литературным стилем, с гиперболами, метафорами и стилистическими оборотами ушли в прошлое. В деловой переписке следует соблюдать официальный тон, а если речь идет об онлайн-переписке, разрешается избегать слишком строгих формулировок.

Кстати, не следует злоупотреблять форматом аудио- и видеосообщений в деловой переписке. Голосовые месседжи удобны только для отправителя, получатель же может не воспринять такой способ коммуникации – не всегда есть возможность найти тихое место или гарнитуру, чтобы прослушать сообщение. Часто голосовые месседжи воспринимаются как проявление неуважения. Можно ли использовать смайлы в деловой переписке и какие есть правила оформления сообщений – читайте в материале.

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