Как полюбить уборку: лучшие способы сделать процесс веселым

Поднимите руки, кто бы вместо уборки с радостью занялся чем-нибудь другим. Не любить наведение чистоты в доме – нормально. Это работа, результаты которой исчезают очень быстро, поэтому она ощущается, как бесполезная, хотя и крайне необходимая.

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Однако выполнять ее все же приходится. И лучше придумать, как хотя бы немного полюбить уборку. OBOZ.UA рассказывает о способах, которые могут с этим помочь. Они делают процесс более легким и даже иногда веселым. Главная задача – избавиться от раздражения, которое вызывает необходимость наводить чистоту.

Соберите специальный плейлист

О том, что музыка помогает тренироваться в спортзале, знают, наверное, все. Но аналогичным образом она может помочь и с уборкой. Соберите вместе треки, вызывающие у вас всплеск энтузиазма – точно как для спортзала. Не отказывайте себе в том, чтобы потанцевать или спеть во время работы.

Если вы не любите музыку, включите интересный подкаст, лекцию или телепередачу. Слышать все даже во время работы пылесоса помогут беспроводные наушники. Запускайте фоновый звук из смартфона. Телевизор включать не следует. Вы будете все время отвлекаться на экран.

Превратите уборку в игру

Игры развлекают не только детей. Взрослые тоже с удовольствием поднимают себе настроение играми. Поэтому превратите уборку в забаву. Например, выбирайте, что делать следующим, с помощью игровых кубиков. Или установите таймер и посмотрите, сколько заданий сможете выполнить за это время – посоревнуйстесь с собой. Если убираете с кем-нибудь вместе, устройте поединок. Главное условие – каждый вид работ должен быть выполнен не просто быстро, но и качественно. Так же можно присуждать друг другу какие-либо отличия за каждую хорошо сделанную часть уборки и в конце определить победителя.

Работайте в команде

Кстати, об уборке вместе. Превратите скучную домашнюю работу в вечеринку. Соберите родственников или друзей, раздайте задания и беритесь за работу. При этом не забывайте общаться, петь вместе песни, угощаться чем-нибудь вкусненьким. Такой подход хорошо срабатывает, когда нужно сделать что-то большое – собрать вещи перед ремонтом, перебрать гардероб, обустроиться в новом доме после переезда и т.д.

Вкладывайт в качественные гаджеты и средства

Подумайте, какой была жизнь наших бабушек, которые собирали грязь с пола веником и стирали всю одежду и белье руками. Насколько легче сделали их жизнь пылесос и стиралка. Поэтому не отказывайте себе в том, чтобы пойти еще дальше. Сейчас существуют роботы, которые моют пол и окна, разнообразные умные швабры, мойки воздуха, которые помогают бороться с пылью, ручные пылесосы для мебели и поверхностей. И все это не капризы, а настоящая помощь себе.

Также важным фактором могут стать правильно подобранные средства для уборки. Например, приятный запах сделает использование жидкости или порошка для чистки более радостным. Аналогично может сработать и цвет тряпок, губок и перчаток. Покупайте то, что вам нравится, а не только то, что нужно.

Сделайте уборку осознанным процессом

Уборка, которую мы воспринимаем, как неотвратимую необходимость, монстра, пожирающего большую часть нашего свободного времени, вызывает настоящий стресс. Поэтому ее следует превратить в осознанный постоянный процесс – ежедневные маленькие шаги к постоянному уюту. Как этого добиться? К примеру, не откладывайте мелкие дела на потом. Все, что можно сделать за время до 5 минут, делайте сразу. При этом сосредотачивайтесь на том, как заметно улучшают пространство столь незначительные усилия. Разложили вещи по местам? Остановитесь и помилуйтесь результатом. Собираете посуду, чтобы отнести ее в мойку? Обратите внимание на форму и текстуру, порадуйтесь этим простым предметам. Приучите себя получать удовольствие от ухода за домом, превратите его в проявление любви и заботы, а не в наказание. Очень скоро вы увидите, как все изменится.

Не зацикливайтесь на идеальной чистоте

Осознайте тот факт, что чистота сама по себе еще никого счастливым не сделала. А ваши друзья не перестанут с вами дружить, если придут в гости и увидят немного пыли на полках. И от того, что в мойке переночуют грязные тарелки, беды тоже не случится. Особенно если вы потратите время, предназначенное для мытья этой посуды, на что-то действительно полезное для своего душевного состояния, например, общение с близкими. Ваша жизнь не держится на качественно сделанной уборке. Однако чистое жилье может ее значительно улучшить. Балансируйте усилия, основываясь на этом постулате, и вам станет психологически легче.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об "уборке июньского жука" – методе, который поможет навести чистоту даже очень рассеянным людям, даже людям с серьезным дефицитом внимания.

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