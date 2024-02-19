Как получить удовольствие от сна: простые шаги к бодрому утру

Утро считается самым продуктивным временем суток, когда мозг способен генерировать больше всего идей. Но залогом той "магии утра" является не что иное, как качественный сон. Именно он дает возможность организму очистить мозги от веществ, накопившихся от деятельности нервных клеток в течение дня. Счастливчики, которым удалось проснуться бодрыми и активными, готовы идти покорять вершины и жить свою лучшую жизнь.

Если ночь не удалась, человек чаще напоминает амебу с чашечкой кофе, которая только и ждет завершения рабочего дня. О некачественном сне свидетельствует нежелание оторвать себя от постели утром, головные боли, боли в спине и шее, неприятные ощущения в теле и общее чувство усталости.

Как получить удовольствие от сна и преодолеть пропасть между утром разбитого существа и довольного жизнью человека – читайте в материале.

Правильная мебель для сна

Место, где человек проводит в среднем 8 часов в сутки, должно максимально заботиться о его теле, быть комфортным и эргономичным. Эту функцию отлично выполняют, например, кровати и диваны "Венето", оснащенные ортопедическими матрасами и каркасами-сетками. Они оказывают влияние на позвоночник во время сна, максимально расслабляя и поддерживая его.

Для комнат с ограниченным пространством отличным вариантом станут, в частности диваны "Габриель", "Ричард" или "Дэни". Днем они будут частью интерьера гостиной, куда можно пригласить гостей, а вечером легким движением вы превратите эту мебель в комфортное спальное место на основе ортопедического матраса. Он позаботится о вашем теле на протяжении всей ночи. При необходимости можно выбрать модель дивана с нишами для белья и других вещей, и таким образом и решить проблему нехватки места в шкафах.

Если же размеры комнаты позволяют – обратите внимание на кровати "Жозефина" или "Шерон". Они выполняют сразу две функции: спальное место и комод. Имеют ортопедический каркас-сетку, что обеспечит правильное положение тела во время сна. Эстетические изголовья кроватей отлично впишутся в любой интерьер. А изюминка этой мебели – в подъемных механизмах, главное преимущество которых – наличие объемной ниши. В нем можно хранить постельное белье.

Обязательно обратите внимание на размер спального места. Полноценно выспаться можно только при отсутствии чувства скованности и когда есть возможность принять удобную позу тела. Слишком маленькая кровать сковывает естественные телодвижения ночью, вследствие чего вы будете чаще просыпаться.

Большое значение также имеет форма подушки. Она должна быть средней толщины, если вы любите спать на спине, чтобы голова не закидывалась ни назад, ни вперед. Если спите в разных позах, подберите подушку для той, в которой проводите больше времени. В конце концов она должна быть просто удобной.

То же самое касается и матраса. Он не должен сильно прогибаться, а если после сна испытываете неприятные ощущения в теле, то лучше заменить эту часть кровати.

Ортопедические матрасы "Венето" отличаются от обычных способностью существенно улучшить качество жизни и избавить человека от риска неприятных заболеваний, на что обратили внимание даже врачи-ортопеды во время исследований сна своих пациентов.

Наблюдения показали:

Непрерывный сон в течение ночи и хорошее самочувствие с утра.

Поддержание позвоночника и предотвращение остеохондроза и отложение солей.

Правильное положение тела во время сна, что способствует хорошему восстановлению сил.

Исчезновение бессонницы и головных болей.

Противоаллергические свойства.

Опытные консультанты в магазинах "Венето" помогут выбрать идеальные подушки, матрасы и мебель для здорового сна, которые к тому же станут яркими акцентами любом интерьере.

Медитация для сна и вечерние ритуалы

Если плохой сон стал постоянным спутником жизни – это колокольчик о необходимости перемен. Прежде всего стоит подумать о правильном питании и вечерних ритуалах.

Диетологи советуют исключить из рациона после 18:00 кофеинсодержащие напитки, алкоголь и тяжелую пищу. На ужин отдайте предпочтение блюдам, богатым на белок. За час до сна, если есть чувство голода, можно перекусить орехами.

Также стоит закрывать вечером шторы в спальне – так в комнату будет проникать как можно меньше постороннего света, утром наоборот – открывайте, чтобы впустить солнечный свет и как можно быстрее взбодриться. Перед сном выберите для себя какое-нибудь успокаивающее занятие, например, почитайте книгу в течение 15-20 минут.

Еще можно попробовать медитацию для сна, охватывающую ряд техник, направленных на развитие внимательности, самосознания и ясности ума. Медитации помогают избавиться от проблем со сном и способствуют общему спокойствию.

Поза для сна

Иногда, когда открываешь глаза утром, не можешь понять: спал ли вообще, или, может, разгружал вагоны? Чувство усталости с вечера никуда не исчезло, даже наоборот – голова "раскалывается", в спине "пеком печет", шею невозможно повернуть. Причиной может быть неправильно выбранная поза для сна.

Вы знали, например, что сон на животе с повернутой на бок головой приводит к пережиманию артерии? Это приводит к ухудшению кровоснабжения в мозг и дышать становится тяжелее. А сон на боку увеличивает нагрузку на сердце и вызывает боль в шее.

Лучше всего качественному сну способствует положение на спине с вытянутыми вдоль тела руками – так называемая "поза солдата". Да, сначала будет неудобно, но стоит приучить себя, чтобы спустя некоторое время почувствовать значительное улучшение самочувствия.

Если же тело будет отказываться проводить в таком положении всю ночь, старайтесь хотя бы чаще переворачиваться, чтобы вред от неправильных положений тела был минимальным.

Следуйте советам и просыпайтесь бодрыми, чтобы иметь "заряд" для покорения собственных вершин.

Как сообщал OBOZ.UA, врач, специализирующийся на гигиене сна, рассказала, что использование кровати для любых целей, кроме сна и отдыха – большая ошибка. Она рекомендует не залеживаться под одеялом утром, а вставать и начинать свой день, как только прозвенит будильник или как только вы проснетесь

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