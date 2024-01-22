Одно действие может испортить график сна: допускает большинство людей

Качественный ночной сон – фундаментальная основа нашего здоровья. Без него мы не только не можем быть продуктивны в течение дня, но и рискуем развитием серьезных болезней. Но знаете ли вы, что вы негативно влияете на качество своего сна определенными действиями?

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Как пишет издание Express.co.uk, на чрезвычайно распространенную ошибку указала врач Честер Ву, которая как раз специализируется на гигиене сна. По ее словам, этой ошибкой является использование кровати для любых целей, кроме сна и отдыха.

Ву рекомендует не залеживаться под одеялом утром, ведь это заставит вас чувствовать себя более вяло и слабо, больше лениться в течение дня. Поэтому она призывает вставать и начинать свой день, как только прозвенит будильник или как только вы проснетесь.

С ней согласна Челси Роршайб, эксперт по мозгу и сну. По ее словам, в постели нельзя заниматься видами деятельности, не связанными со сном и интимной близостью. Мозг должен иметь ясное представление, что это место предназначено только для перечисленных занятий. Это поможет ему успокоиться и расслабиться, как только вы окажетесь в постели. Сработает психологическая привязка.

Хорошими утренними привычками эксперты также называют употребление стакана воды сразу после пробуждения и дыхание свежим воздухом. Вода поможет восстановить баланс организма, а короткая утренняя прогулка или даже минута у открытого окна поможет организму правильно среагировать на дневной свет.

Сам свет в течение дня очень важен для правильного поддержания циркадных ритмов организма. Его недостаток может снизить качество вашего сна, способствовать бессоннице и негативно повлиять на настроение.

И, конечно, большую пользу принесут с утра легкие физические упражнения – растяжка или небольшая гимнастика. Подойдет также утренняя прогулка с собакой. Они помогут разбудить тело и повысить частоту пульса, окончательно смахнув с вас сон.

Напоследок врачи рекомендуют заправлять кровать по утрам. Этот ритуал поможет вам окончательно зафиксировать пробуждение и затем избегать дневного сна. Такая привычка тоже может нарушать режим сна ночного.

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