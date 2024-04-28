Как подготовить уличную мебель к летнему сезону: бюджетные идеи уборки

Настало время подготовить садовую мебель к лету. Что может быть лучше, чем встречать новое утро в саду, любуясь природой и пением птиц. Однако прежде придется проверить состояние уличной мебели – за длительный зимний период на ней могло накопиться множество загрязнений и даже ржавчина.

Садовая мебель быстро становится грязной и менее привлекательной из-за регулярного воздействия непогоды. Эксперты рассказали о самых действенных экологических средствах, которые помогут очистить поверхности от грязи и ржавчины.

Лайфхак 1

Содержащаяся в лимонах кислота имеет уникальную дезинфицирующую силу. Лимон способен очистить поверхности от грязи и наполнить сад отличным цитрусовым ароматом.

На садовой мебели может быстро появиться плесень и мох, так что использование лимонного сока – очень эффективное решение. Просто смешайте лимонный сок с солью, почистите пораженные участки с помощью щетки или губки. После этого промойте мебель шлангом, чтобы смыть все липкие остатки или частицы соли.

Лайфхак 2

Ни для кого не секрет, что чистка пищевой содой может дать впечатляющие результаты. Соду часто используют для мытья кухонных поверхностей. Оказывается, уличная мебель также может извлечь пользу от этого абразива.

"Пищевая сода очень эффективна для борьбы с плесенью и грязью на уличной мебели", – объяснил британский специалист Энди Эллис. Смешайте соду с водой и протрите загрязненные места раствором, используя губку.

Лайфхак 3

Уксус – еще один кухонный ингредиент, который точно пригодится. Уксус является природным антибактериальным средством, поэтому отлично подходит для очистки деревянных поверхностей. Разведите его с водой в соотношении 1:1 и используйте мягкую губку, чтобы осторожно потереть грязные поверхности.

Лайфхак 4

Возможно, вы уже знаете много способов применения кофейной гущи, как садового удобрения. Специалисты говорят, что кофе пригодится и в процессе уборки.

Поскольку кофе абразивный, он прекрасно подходит для удаления налета на мебели и действует как своего рода отшелушиватель.

"Можно минимизировать появление царапин на деревянной мебели, если смешать кофе с теплой водой и протереть пораженные участки", – предложил Эллис.

Лайфхак 5

Деревянная мебель может потускнеть от износа, но ситуацию исправит оливковое масло. Возьмите немного оливкового масла, смешанного с уксусом, и вы получите идеальную полироль для древесины.

"Натрите оливковым маслом мягкую ткань и отполируйте ею мебель, чтобы добавить блеск и уменьшить растрескивание", – предложил эксперт.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что можно использовать оливковое масло и для отделки нержавеющей стали. Что еще можно отмыть оливковым маслом – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем почистить уличную мебель и заборы от ржавчины.

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