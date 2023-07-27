Как почистить замшевую обувь: советуют профессионалы

Замшевая обувь имеет ряд преимуществ. Она хорошо пропускает воздух – что особенно важно летом, когда в результате чрезмерного потения ног может возникнуть ряд заболеваний. Замша имеет стильный дизайн и станет уместным дополнением почти к любому образу.

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Единственный минус – непрактичность. При бережном отношении обувь может прослужить до пяти лет, однако с чисткой часто возникают проблемы. Издание Informacion собрало лучшие советы профессионалов по чистке обуви.

Универсальные советы

Замшевый материал более восприимчив к образованию пятен, его трудно почистить, не повредив поверхность обуви.

В первую очередь следует удалить остатки грязи. Для этого лучше выбрать щетку с мягкой щетиной или чистую сухую ткань. Не используйте воду на этом этапе, поскольку она может осложнить удаление пятен. Также важно избегать слишком сильного трения, чтобы не повредить поверхность.

Если на обуви есть стойкие пятна, специалисты советуют попытаться осторожно потереть их ластиком. Обязательно используйте мягкий неабразивный ластик. Другой вариант – осторожно потереть влажным полотенцем и высушить обувь на свежем воздухе. Однако важно отметить, что эти методы могут не подействовать на более глубокие или более стойкие пятна.

Правильное хранение существенно продлит срок эксплуатации обуви. Держите замшевые изделия в прохладном сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей и влаги.

Как почистить стойкие пятна

От самых стойких пятен поможет специальное чистящее средство для замши. Следуйте инструкциям и сначала проверьте очиститель на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит материал.

Водо- и пятноотталкивающие спреи помогут предотвратить появление пятен в будущем и сохранить замшевую обувь в хорошем состоянии.

Удалить стойкие пятна с замшевой обуви можно с помощью белого уксуса или этилового спирта. Наносим немного средства на ткань из микрофибры и осторожно втираем в пятно. С самыми стойкими пятнами справится перекись водорода.

Кстати, OBOZREVATEL рассказывал об интересном лайфхаке, что поможет избавиться от разводов на замше. Вам понадобится только влажная ткань, салфетка и бумага. Детальнее – читайте в материале.

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