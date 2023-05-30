Как избавиться от неприятного запаха из обуви в жару: действенный летний лайфхак

Летом проблема неприятного запаха из обуви приобретает глобальный масштаб. Жара провоцирует потение и размножение бактерий. Обувь и носки начинают настолько резко пахнуть, что иногда даже стыдно разуться.

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Можно использовать народные лайфхаки, вроде соды или чайных пакетиков, или попытаться купить специальный спрей в магазине. OBOZREVATEL узнал об одном эффективном аптечном способе, действие которого вы заметите сразу.

Препарат хлоргексидин продается в каждой аптеке, недорого стоит, но спектр действия имеет широкий. Это антисептическое средство, предназначенное для борьбы с бактериями и грибками, которые и провоцируют появление запаха пота.

Использовать хлоргексидин очень просто:

Возьмите ватный диск или небольшую тряпку и смочите умеренным количеством хлоргексидина. Аккуратно протрите стельку раствором хлоргексидина. Как вариант можно сделать это с помощью пульверизатора. Обрабатывать стельки нужно с вечера, чтобы за ночь обувь высохла и на утро не осталось неприятного запаха.

Кроме того, в обувь можно положить лавровый лист. Он обладает выраженными антисептическими свойствами и способен остановить размножение бактерий, провоцирующих запах. Оставлять несколько лавровых листьев в обуви советуют на ночь.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как кофе поможет в борьбе с неприятным запахом.

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