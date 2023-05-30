Как почистить замшевую обувь, не повредив ее: доступные способы

Замшевая обувь – это стильный, но не всегда практичный выбор. Замша, особенно светлого цвета, требует бережного обращения и очень быстро загрязняется.

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Можно воспользоваться услугами химчистки, но это не слишком дешево. Вернуть обуви привлекательный вид смогут простые "домашние" лайфхаки. Эксперт Джейсон Марк (Jason Markk), основатель компании, специализирующейся на средствах для обуви, опубликовал в своем блоге несколько советов по уходу за замшей.

Основные советы

Основной совет Марка состоит в том, что работать нужно только с полностью сухой обувью. Шнурки следует снять и постирать в машинке или вручную.

Очистку начинают с обработки поверхности обуви щеткой со специальной щетиной (в крайнем случае можно взять обычную зубную щетку). Удалять грязь и пыль эксперт рекомендует боковыми движениями, поднимая волокна.

Загрязнения и пятна можно стереть резинкой для замши (простая альтернатива – резинка для карандашей).

Как удалить пятна

Удалить стойкие пятна из замшевой обуви можно с помощью белого уксуса или этилового спирта. Наносим немного средства на ткань из микрофибры и осторожно втираем в пятно.

Влажные "свежие" пятна Марк рекомендует посыпать тальком или даже кукурузным крахмалом. После высыхания обуви остатки средств удаляют микрофибровой салфеткой.

С самыми стойкими пятнами справится перекись водорода. Однако осторожно – она может осветлить цвет, поэтому сначала протестируйте средство на небольшом не слишком заметном участке.

Как убрать разводы

Чтобы убрать разводы, Марк предлагает следующий лайфхак:

Смочите поверхность обуви влажной тканью. Внутрь положите поглощающую бумагу – она должна устранить чрезмерную влажность. Возьмите мягкую салфетку из микрофибры и нанесите еще немного воды на обувь. Просушите обувь естественным способом, подальше от источников тепла. Не используйте фен. Напоследок нужно пройтись по поверхности сухой мягкой тканью.

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