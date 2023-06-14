Как почистить решетку газовой плиты: быстрый способ решить извечную проблему хозяек

Преимущества газовых плит украинцы особенно оценили в период блекаута, когда в результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры света могло не быть несколько суток. Однако один из существенных минусов – необходимость чистки решеток после готовки.

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Остатки пищи, грязи и жира, глубоко впитываясь в поверхность, могут стать причиной неприятного запаха и привести к снижению эффективности плиты. OBOZREVATEL подобрал быстрые способы для решения извечной проблемы хозяек.

Содовый раствор

Сода неизменно лидирует в рейтинге самых популярных чистящих средств. Наши бабушки использовали быстрый и действенный лайфхак – замачивали решетку в содовом растворе. Приготовить его очень просто: необходимо добавить в миску с горячей водой несколько столовых ложек соды. Сода размягчит загрязнения и их можно будет легко удалить, протерев губкой. Для большей эффективности можно добавить немного уксуса.

Нашатырный спирт

Это несколько рискованный лайфхак, но пользователи соцсетей утверждают, что весьма действен. Полиэтиленовый пакет следует наполнить нашатырным спиртом и положить в него решетки на ночь. Затем осторожно промыть решетки под струей воды и удалить остатки грязи с помощью губки.

Паровая очистка

Паровая очистка – еще один эффективный способ очищения решетки газовой плиты. Если у вас нет специального пароочистителя, просто налейте кипяток в кастрюлю. Надо поместить решетку над кипящей водой и оставить на несколько минут. Устаревшие пятна быстро отойдут, достаточно будет просто дополнительно протереть поверхность губкой или тряпкой.

Кстати, лимонная кислота избавит от жира и копоти. Ее следует разбавить с водой, опустить в раствор грязный инвентарь и прокипятить в металлической емкости 10-15 минут. Этот лайфхак часто используют для мытья шампуров и решетки для барбекю.

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