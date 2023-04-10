Нельзя очищать средством для мытья посуды: пять табу

Средства для мытья посуды используются в качестве основных ингредиентов для многих самодельных очищающих растворов. Действительно, у него более сильная формула для удаления устаревших и жирных пятен.

Видео дня

Однако эксперты по уборке советуют быть осторожными в использовании средств для мытья посуды не по назначению. Что нельзя очищать этими средствами разбирался OBOZREVATEL.

Одежда

Если у вас внезапно кончился стиральный порошок, а вам необходимо срочно постирать одежду, не берите в качестве заменителя средство для мытья посуды. Оно особенно опасно для некоторых видов тканей, в частности, шерсти и шелка. Кроме того, средство для мытья посуды плохо смывается и оставит мыльный налет на вещах. А жесткая вода может только усугубить ситуацию.

Кожаная мебель

Смешав средство для мытья посуды с водой и протерев раствором мебель, можно повредить кожу. На поверхности останутся темные пятна, которые ничем нельзя будет отмыть.

Эксперты также отмечают: такие моющие средства имеют высокий уровень pH, поэтому точечная обработка пятен может привести к растрескиванию и шелушению кожаной поверхности.

Ковры

Ковры очищают специальными средствами за счет пены. Вода не должна слишком впитываться в ворс, иначе это быстро приведет к появлению плесени.

Средство для мытья посуды трудно удалить из волокон, ковер будет долго оставаться мокрым. В качестве альтернативы можно использовать смесь из воды и моющего средства, но четко соблюдая пропорцию: 1 чайная ложка средства на 1 стакан воды.

Бачок унитаза

Иногда создается ошибочное впечатление, что средство для мытья посуды идеально подойдет для удаления грязи и налета из сливного бачка. Но это не так. Моющие средства могут с течением времени повредить пластиковые и резиновые детали. Лучше покупать специальные чистящие средства для туалета.

Кофеварка

Аналогично предыдущему пункту, средство для мытья посуды может повредить некоторые пластиковые детали в кофеварке. Если вы все-таки решите мыть кофеварку изнутри таким средством, обратите внимание на необходимость многократного и тщательного ополаскивания – иначе есть риск, что кофеварка выдаст вам чашку мыльного кофе.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем можно быстро и безопасно помыть мультиварку.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.