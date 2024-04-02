Как очистить стеклянную посуду до блеска: секрет опытных хозяек

Стеклянная посуда не только удобна в использовании, но и очень красиво смотрится в интерьере. Но стело обладает неприятным свойством тускнеть от жесткой воды и поэтому теряет свою эстетичность. Поэтому многие из нас задаются вопросом, можно ли вернуть стеклу первозданный блеск?

Эксперты говорят, что вполне. Конечно, для этого можно купить специальные химические средства, которые отчистят с поверхности всю известь. Но не менее эффективно справится и самодельный очиститель на основе апельсиновой кожуры. OBOZ.UA рассказывает, как его готовить и использовать.

В чем сила апельсиновой кожуры

Ингредиент, помогающий убрать тусклый налет со стекла – это лимонная кислота. Ее в кожуре апельсина достаточно много, чтобы убрать и остатки извести, и следы мыльной пены, и другие подобные загрязнения. Вещество мягко разрушает отложения, которые после этого смываются обычной водой. Стекло снова становится прозрачным и блестящим.

Еще одним преимуществом является то, что апельсиновая кожура содержит d-лимонен – натуральное эфирное масло. У него приятный запах, а еще, по некоторым данным, оно помогает бороться с бактериями. То есть чистка апельсиновой кожурой может быть полезна во многих аспектах.

Как почистить стекло с помощью апельсиновой кожуры

Воспользоваться преимуществами этого средства очень просто. Начните с того, что наполните большую миску или кухонную мойку теплой водой. Затем положите в эту воду кожуру 1-2 апельсинов и дайте ей настояться в течение 15 минут. В полученном настое замочите фужеры, стеклянные чашки и тарелки еще на 15-20 минут. Напоследок протрите стекло апельсиновой жидкостью с помощью губки, промойте посуду проточной водой и протрите насухо – именно капли воды оставляют больше следов все извести на поверхностях. Идеально справится с этой задачей микрофибровая ткань. Она не только эффективно поглощает влагу, но и полирует стекло до блеска, не оставляя на нем царапин.

Вы также можете воспользоваться апельсиновыми шкурками, которые останутся от такого мытья, чтобы снять налет от чая или кофе внутри чашек. Бонусом ко всем этим преимуществам вы получите приятный апельсиновый аромат на кухне. Кстати, аналогичный эффект оказывает кожура не только апельсина, но и любого другого цитрусового фрукта.

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