Как почистить конфорки газовой плиты: простой способ

Конфорки газовой плиты следует чистить регулярно. В процессе приготовления они загрязняются частицами пищи и пригоревшим жиром, что способствует появлению неприятного запаха.

Видео дня

Остатки пищи забиваются в рассекатели и форсунки, и конфорки начинают хуже гореть. Издание Informacion рассказало, как быстро и эффективно почистить конфорки.

Мыть конфорки специалисты рекомендуют не реже одного раза в неделю. Грязь может закупорить отверстия горелки, снизив эффективность прибора. В первую очередь следует отключить источник газа и электроэнергии – это жизненно важный шаг для предотвращения несчастных случаев.

Снимите конфорки и крышки, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к местам, требующим очистки.

Самым эффективным средством для мытья конфорок специалисты называют обычный мыльный раствор. В горячую воду налейте жидкое мыло и моющее средство. Если конфорки очень жирные или на них много пригоревшей пищи, можно добавить в смесь немного уксуса или пищевой соды.

Опустите конфорки в раствор и подождите не менее 20-30 минут. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы осторожно очистить поверхность. Для более сложных участков можно использовать старую зубную щетку.

Очистив конфорки, хорошо промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыльного раствора. Важно полностью высушить их перед повторной установкой, поскольку остаточная влажность может вызвать проблемы с возгоранием.

Влажной тряпкой и моющим раствором протрите основание, где расположены конфорки. Следует избегать попадания жидкости в газовые соединения. Зажгите конфорки, чтобы убедиться, что они работают должным образом.

Кстати, лимонный сок поможет избавиться от пятен на поверхности плиты на конфорках. Если загрязнения свежие – просто протрите их половинкой лимона. На устаревшие пятна выдавите лимонный сок и оставьте на 5 минут. Подробнее об этом и других лайфхаках для уборки кухни – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя ставить в духовку.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.