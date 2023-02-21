Чем отчистить конфорки плиты: советы хозяйкам

Конфорки плиты следует мыть своевременно, ведь пригоревшую грязь очистить гораздо труднее. И дело не только в эстетическом виде – частички пищи, капли и брызги жира накапливаются на конфорках, при нагревании начиная выделять неприятные запахи.

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Как следствие, загрязненные конфорки могут слабо гореть, будет идти недостаточный поток газа. Чем лучше мыть конфорки плиты, разбирался OBOZREVATEL.

Чистить конфорки следует тщательно и регулярно, особенно если у вас устаревшая модель газовой плиты. Дело в том, что в рассекачах и форсунках может образоваться стойкая жирная пленка и накопиться влага – как следствие, огонь может внезапно погаснуть. А на старой технике нет датчиков горения, поэтому утечка будет нести смертельную опасность.

С электроплиткой проще, эксперты советуют мыть ее каждый раз после приготовления пищи или как минимум раз в неделю. Народные методы помогут эффективно и быстро отмыть грязь на конфорках.

Лайфхак с уксусом

Следует взять пульверизатор и залить в него столовый белый уксус. Выждав минут 5-10, посыпаем сверху содой. От реакции образуется пена, ее не нужно быстро смывать. Затем с помощью губки удалите остатки грязи с конфорки.

Смесь из соды

Сода – универсальный природный очиститель, поэтому большинство народных рецептов имеет в основе именно это средство. Возьмите несколько столовых ложек пищевой соды, добавьте немного воды – должна образоваться густая паста. Осторожно натрите конфорки и оставьте на 10 минут. Далее следует удалить остатки грязи и соды губкой для мытья посуды.

Лимонная кислота

Лимонный сок поможет избавиться от пятен на поверхности плиты на конфорках. Если загрязнения свежие – просто протрите их половинкой лимона. На устаревшие пятна выдавите лимонный сок и оставьте на 5 минут. Затем очистите грязь тряпкой или влажной губкой.

Сода и мыло

Этот лайфхак не только избавит от грязи, но и нейтрализует неприятные запахи. В емкости смешайте 3 столовых ложки соды, 3 столовых ложки жидкого мыла и воды. Нанесите раствор на конфорки и подождите не менее 20 минут. Средство подействует очень эффективно – от грязи не останется и следа.

Лайфхак с нашатырным спиртом

Нанесите нашатырный спирт на наиболее загрязненные места и осторожно вотрите средство зубной щеткой. Жир и грязь растворятся через 10-20 минут. Затем осторожно с помощью влажной губки протрите растворившееся остатки.

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