Что нельзя ставить в духовку: угрожает опасность

Многие эксперты советуют готовить еду именно в духовке – это один из самых здоровых способов термической обработки продуктов. Но все может испортить посуда, которой вы при этом пользуетесь. Некоторые предметы от температуры могут начать выделять опасные вещества или вспыхивать.

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OBOZREVATEL рассказывает, какая именно посуда не годится для духовки. И напоминает – всегда ищите на ней маркировку, которая подскажет, можно ставить конкретный предмет в духовку или нет. А общие правила при этом таковы.

Пластик

Как правило, пластик под действием высокой температуры плавится. А это с одной стороны портит блюдо, выделяя в него вредные вещества, с другой – создает высокий уровень пожарной опасности. И хотя эксперты говорят, что некоторые типы пластика могут выдерживать нагрев, их бывает трудно идентифицировать. Поэтому лучше просто отказаться от этой идеи.

Дерево

Несмотря на то, что это абсолютно натуральный материал, дерево в духовке, скорее всего, деформируется. А склеенная деревянная посуда с большой вероятностью разойдется по линиям склеивания.

Посуда без специальной маркировки

О том, что предмет пригоден для использования в духовке, свидетельствует небольшой значок на дне посудины. Он изображает миску с горячей пищей внутри квадрата-духовки и означает, что данный предмет можно использовать таким образом. Если на тарелке или форме такого символа нет, эксперты не советуют пользоваться им для запекания.

Картон и бумага

Даже если духовка установлена на низкую температуру, использование картона таким образом резко увеличивает риск возгорания. Есть некоторые исключения, такие как кулинарная бумага, которая сделана специально для приготовления пищи при высокой температуре. Но с остальными лучше не рисковать. Просто избегайте бумаги и картона при готовке в духовке.

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