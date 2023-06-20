Как почистить гриль: дешевый способ, что быстро уберет жир и грязь

Лето – прекрасная возможность полакомиться жареными стейками, шашлыком или хрустящими запеченными овощами на гриле. Испортить летний выезд на пикник может разве что необходимость мыть решетки и шампуры.

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Пригоревшая пища, грязь, жир, остатки овощей и мяса застревают между решетками, поэтому процесс мойки занимает очень много времени. Издание The kitchn поделилось интересным лайфхаком, который поможет быстро очистить гриль.

В сети набирает популярность действенный метод. Эксперт по кулинарии Бабс Костелло в Tiktok рассказала, что проволочная щетка или скребок для гриля совершенно не нужны. Вместо этого просто использовать разрезанную пополам большую луковицу.

Шаг 1. Разогрейте гриль до высокой температуры.

Шаг 2. Разрежьте лук пополам и проткните его большой вилкой. Он должна крепко держаться на вилке.

Шаг 3. Потрите срезом лука вдоль решеток гриля. Сок будет производить пар, необходимый для поднятия обугленных кусочков. Приятный бонус: лук придаст немного аромата блюдам.

Кстати, есть и другие эффективные лайфхаки для шампуров и решеток. Можно смешать уксус с водой в пропорции 1:1 и равномерно нанести раствор на грязные поверхности. Металлическая губка или скребок помогут удалить остатки жира и пригоревшей пищи. Затем следует использовать обычное моющее средство и промыть инвентарь чистой водой. Очистить решетку поможет сода, песок, лимонная кислота и соль. Детальнее читайте в материале.

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