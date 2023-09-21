Как пить кофе в кафе и на работе: правила этикета

Кофе стал традиционным ежедневным ритуалом во многих культурах мира. Именно поэтому в обществе сформировались правила этикета, связанные с употреблением этого популярного напитка.

Конечно, эти правила четко не регламентированы и гибко приспосабливаются к нынешним условиям. OBOZREVATEL разбирался, как правильно заказывать кофе и чем "эспрессо-этикет" отличается от употребления других видов кофе.

Правило 1

Начнем с заказа. Важно быть терпеливым и вежливым, ведь бариста – это тоже человек, который на своем рабочем месте может испытывать неуверенность и стресс. Придерживайтесь очереди и громко, понятно и лаконично сделайте заказ. Сразу скажите об особых пожеланиях к кофе или диетических ограничениях. Говорите четко и корректно, чтобы избежать путаницы и разочарования.

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Правило 2

Помните о других. Кофейни часто переполнены, особенно в часы пик, так что уважайте себя и окружающих. Старайтесь снизить уровень шума, не говорить слишком громко и не прихлебывать напиток. Уважайте личное пространство других. Ешьте осторожно, не сорите, если нужно – попросите салфетку, чтобы вытереть пролитый кофе.

Правило 3

Чашка кофе – это не только употребление напитка, но и наслаждение моментом. Оцените аромат, вкус, текстуру кофе. Старайтесь не торопиться, если у вас достаточно времени. Помните об осанке – не следует горбиться над чашкой. Эксперты говорят, что чередование глотков кофе и воды поможет лучше открыть вкус кофейных зерен.

Правило 4

Есть еще одна новая глава в современном кофейном этикете – это так называемый "эспрессо-этикет". Обычно эспрессо подают в маленьких чашках, а выпивают сразу у барной стойки.

Правило 5

При употреблении кофе на работе также следует соблюдать этикет. Уважайте коллег, убирайте за собой, не оставляйте беспорядок в комнате отдыха и не занимайте постоянно общий кофейник.

Правило 6

Важно уметь совмещать кофе и еду. Черный крепкий кофе идеально сочетается с темными насыщенными десертами – брауни, шоколадным фонданом и т.д. Легкий кофе – латте или капучино, можно заказать с нежной выпечкой, ванильным или фруктовым круасаном, наполеоном и т.д.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно откладывать приборы во время и после еды.

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