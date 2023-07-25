Как на украинском сказать 'опечатка': варианты

Каждый день мы пишем сообщения в мессенджерах или соцсетях, печатаем тексты на работе и вводим запросы в поисковики. Когда случайно нажимаешь не на ту клавишу, происходит опечатка, но как правильно перевести это слово на украинский: "опечатка", "одруківка" или может "злодрук"?

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Все больше людей переходят на украинский язык, поэтому важно правильно употреблять некоторые противоречивые слова. OBOZREVATEL разбирался, как по-украински сказать "опечатка".

"Опечатка" – слово-суржик, возникшее как неверное заимствование из русского языка. Лучше всего использовать вместо него словосочетание "друкарська помилка". Об этом рассказывал известный языковед, переводчик, публицист, доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге для ВВС Украина.

На языковедческих форумах попытались унифицировать варианты перевода слова "опечатка" и предложили другие варианты.

"Одруківка", "одрук", "обдруківка". Разберем каждый по отдельности. "Одруківка" выглядит как канцеляризм и калька из русского. "Обдруківка", "обпечатка", "хибнодрук" образует скопление согласных звуков, что не присуще украинскому языку и точно не придает ему благозвучия.

"Хибодрук" або "хибнодрук" – комбинация "хибо-" в начале слова не свойственна украинскому языку.

Не стоит использовать и буквальный перевод "опечатка" – в украинском языке нет такого слова.

Онлайн-переводчики часто используют странное слово "злодрук".

Можно также сказать "похибка", "помилка", "хиба", хотя это более общие слова, которые не означают конкретно ошибку при наборе текста на клавиатуре.

Поэтому следует заменить "опечатку" на "друкарську помилку".

Кстати, распространенного слова "творог", на самом деле не существует. Как назвать на украинском кисломолочный сыр – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 распространенных русизмов, превращающих язык в суржик.

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