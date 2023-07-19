Как перестать много потеть летом: действенные советы

Чрезмерная потливость создает множество неудобств и дискомфорта. Неприятный запах и следы на одежде – это только эстетическая сторона проблемы. Летняя жара вызывает ухудшение самочувствия, быстрое переутомление, головную боль и головокружение.

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Следуя основным правилам, можно немного снизить уровень потоотделения, однако иногда причина гораздо серьезнее и заключается в наличии заболеваний. OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут меньше потеть.

Причины чрезмерного потоотделения

Избыточный вес

При наличии лишнего веса слой жира создает помехи для нормальной естественной теплоотдачи.

Стресс и тревога

Стресс, тревога и сильные волнения вызывают резкое выделение пота. Причина – в перевозбуждении нервной системы. Если уровень пота при этом становится чрезмерным, следует обратиться к неврологу или психотерапевту.

Возрастные изменения и нарушения гормонального фона

При гормональных сбоях также возрастает уровень потоотделения. Гормоны участвуют в процессе терморегуляции, а скачки гормональных показателей приводят к ее нарушению. Например, при изменении уровня гормонов в мозг поступает неправильная информация о температуре окружающей среды. Особенно это чувствуют подростки и женщины в период климакса.

Болезни сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем

Наличие острых или хронических заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем также приводит к нарушению теплообмена. Гипергидроз при этом носит локальный или общий характер. Следует обратиться к врачу, наладить режим питания и исключить вредные привычки.

Как меньше потеть

Режим питания

Диетологи советуют исключить из рациона острую пищу, в составе которой много перца. Перец содержит капсаицин, который вызывает чувство жжения. Организм чувствует потребность в воде, чтобы это жжение нейтрализовать. Как следствие – вы начинаете больше потеть. Не стоит также есть много соленой и сладкой пищи.

Есть пять правил питания в жару, которые помогут меньше потеть:

избегайте спиртного; замените кофе и чай водой; ешьте легкие блюда вместо полноценных мясных обедов; избегайте горячих блюд; не ешьте острую, сладкую и соленую пищу.

Одежда

В жару кожа должна дышать, поэтому замените синтетические ткани натуральными. Идеальные варианты: изделия из льна и хлопка свободного кроя. Не забывайте о головных уборах, которые снизят риск солнечного удара. Выбирайте светлые вещи, отражающие солнечный свет, а не поглощающие его. Откажитесь от кроссовок, отдайте предпочтение открытой обуви из натуральных материалов.

Народные методы

Холодные компрессы способствуют сужению пор и снижают потоотделение. Прикладывать их нужно на 10–15 минут. Избегайте резких перепадов температур, оптимальный показатель для компрессной ткани – 15-18 °С.

Издавна от жары использовали настой ромашки. Можно также принимать ванны с шалфеем или корой дуба – достаточно будет 20-30 минут не чаще одного раза в неделю.

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