Как не перегреться во время похода на природу: практические советы

Одно из лучших летних приключений – это поход на природу. Однако без доступа к кондиционеру и холодильнику растет вероятность получить солнечный удар.

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Именно поэтому опытные туристы имеют на случай похода в жару несколько лайфхаков. Они помогут избежать перегрева и лучше насладиться красотой природы и летним отдыхом.

Ищите тень, прежде чем ставить палатку

Тень в течение дня не остается на одном месте и двигается по земле вместе с перемещением солнца по небу. Поэтому, прибыв на выбранное место, прежде чем ставить палатку, приблизительно рассчитайте, как будут двигаться тени в течение дня. Выберите для лагеря то место, где с утра точно будет затенено. Так вы хорошо выспитесь и не проснетесь от перегрева.

Если на участке нет высоких деревьев или развесистых кустов, подумайте о том, как соорудить дополнительный навес из куска брезента и доступных опор. Вы можете накрыть так не только свой лагерь, но и место для пикника, участок пляжа или любое место, где будете проводить время в жару.

Используйте брезент вместо дождевой защиты для палатки

Накрытие для палатки от дождя действительно хорошо защищает от воды, однако оно не дышит и превращает сооружение в настоящий парник. Если погода не обещает осадков ночью, лучше прикройте палатку навесом из брезента. Оставьте между слоями несколько сантиметров пространства, это создаст условия для проникновения легкого ветерка внутрь.

Упакуйте с собой лед

Если вы путешествуете на машине, то автомобильный холодильник поможет вам взять с собой запас льда. Положите в него также бутылки с водой и продукты для поездки. К примеру, замаринуйте мясо на шашлыки и заморозьте его – начните приготовление, когда оно начнет размягчаться, но до того, как полностью оттает.

При непродолжительном походе с задачей сохранения холода может справиться и термосумка. А в термосе для напитков можно поддерживать постоянную температуру не только горячих, но и охлажденных жидкостей.

Защитите голову от жары

Хороший головной убор имеет большое значение, если вы будете проводить много времени на солнце. В идеале это должна быть панама или шляпа с широкими полями, закрывающими лицо и заднюю часть шеи. Если вы предпочитаете бейсболку, повяжите под нее бандану так, чтобы она закрывала шею. В таком случае можно также время от времени смачивать эту бандану в воде, чтобы получать от нее дополнительное охлаждение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как охладить напитки без холодильника во время путешествия на природу.

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