Как отмыть руки после огорода: простые способы

Настала горячая пора для садоводов и огородников. Подкормка почвы, сеяние, высадка рассады, внесение удобрений, пикирование, обрезка – перечень весенних работ на грядках просто неисчерпаем.

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Естественно, во время огородных работ пачкаются руки и, к сожалению, обычное мыло не всегда справляется с пятнами от травы и земли. Универсальный совет состоит в том, чтобы использовать перчатки, но если так случилось, что перчаток рядом не было – OBOZREVATEL предлагает действенные лайфхаки, которые помогут отмыть руки после огорода.

Способ 1. Перекись водорода

В небольшую емкость налейте 0,5 л воды и добавьте 1 чайную ложку перекиси водорода. Можно также добавить 3-4 капли нашатырного спирта. Это очень действенное средство, которое мгновенно очистит кожу.

Способ 2. Лимонная кислота

Лимонная кислота поможет эффективно очистить и дезинфицировать руки после огородных работ. Смешайте лимонную кислоту и воду, чтобы получилась пастообразная смесь. Нанесите ее на ладони, хорошо вотрите в самые загрязненные места и через несколько минут смойте теплой водой.

Способ 3. Таблетка аспирина

Избавиться от грязи на руках помогут аптечные средства, например, таблетка аспирина или ампула салициловой кислоты. Аспирин следует измельчить до состояния порошка, немного развести водой и втереть в кожу рук. Через 2-3 минуты ладони следует тщательно помыть моющим средством.

Способ 4. Зеленые ягоды

Если на улице уже лето и начинают созревать первые плоды, можно использовать их, чтобы быстро очистить руки от грязи. Подойдет зеленая смородина, виноград или клубника. Обратите внимание, что сок спелой смородины или клубники оставит на коже новые пятна, так что экспериментировать можно только с зелеными ягодами. Вотрите в ладони ягодный сок, несколько минут подождите, а затем вымойте руки с мылом. Опытные огородники говорят, что подойдет даже зеленый помидор.

Способ 5. Щавель

Щавелевая кислота обладает отбеливающими свойствами, поэтому ею можно протереть руки после огородных работ.

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