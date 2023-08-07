Как отмыть отпечатки пальцев на любых поверхностях: доступные способы

На коже всегда есть естественный жир, производимый сальными железами, поэтому отпечатков пальцев на поверхностях просто невозможно избежать. Эксперты предложили несколько действенных лайфхаков, которые помогут быстро отмыть пятна на мебели и других поверхностях.

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Проще всего протереть отпечаток влажной салфеткой и вытереть тканью. Однако салфетки не должны содержать увлажняющие жидкости, которые могут те привести к появлению разводов. OBOZREVATEL разбирался, чем отмыть отпечатки пальцев на мебели.

Мыльный раствор

Налейте воду и растворите в ней средство для мытья посуды и хозяйственное мыло. Нанесите средство на загрязненные поверхности, используя губку. На стойкие пятна можно нанести раствор с помощью распылителя и подождать 5-10 минут. После этого удалите остатки гигроскопической салфеткой. Растирать средство не нужно, просто пройдитесь по поверхности, условно разделив ее на полосы. Протрите поверхность тканью из микрофибры или просто сухой тканью.

Глянцевая мебель нуждается в специальных средствах, которые удалят не только отпечатки пальцев, но и другие пятна. Чтобы предотвратить появление новых загрязнений такие поверхности можно обработать полиролью.

Если нет специального средства

Если очистить поверхности нужно очень быстро и совсем нет времени готовить специальные средства, можно попробовать очень простой лайфхак. Нужно только смочить ткань в воде, протереть отпечатки и сразу же вытереть насухо бумажными полотенцами, туалетной бумагой или тряпкой.

Иногда на помощь приходят и чистящие средства – их тоже нужно быстро вытирать, чтобы не оставить разводов.

С отпечатками справятся и спреи-антисептики с высоким содержанием спирта или уксусные растворы.

Отпечатки с экранов и мониторов можно удалить только специальными средствами. "Народные" лайфхаки, кислоты и абразивные частицы повредят дисплей.

Кстати, кухонные поверхности часто покрываются слоем жира, выделяемого в процессе приготовления пищи. Не все средства эффективно управляются с жирной поверхностью. Чем натереть плитку на кухне, чтобы не было пленки – читайте в материале.

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