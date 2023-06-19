Как избавиться от короедов: хитрости, которые спасут деревянную мебель

Дерево – приятный и экологичный материал, из которого можно как производить как предметы быта и мебель, так и строить целые дома. Но одним из главных недостатков натурального дерева является то, что в нем любят заводиться жуки-короеды.

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Чтобы избавиться от этих вредных насекомых, придется приложить определенные усилия. Но, как узнал OBOZREVATEL, они окупятся хорошим и стойким результатом.

Чем опасен жук-короед

Вредитель имеет небольшие размеры – не более 8 мм и поселяется в коре и верхних слоях древесины. Для этого он прогрызает входное отверстие и начинает делать ходы в массиве древесины и откладывает туда яйца. Зараженная короедом древесина подвергается все большему разрушительному воздействию этих насекомых.

Узнать о появлении короедов можно по буровой муке на поверхности древесины – это очень мелкая стружка, которую оставляют в процессе жизнедеятельности вредители. Также признаком являются круглые отверстия диаметром до 2 мм, рассыпанные по деревянной поверхности. Если хотя бы один из этих признаков появился на мебели или стенах дома, действовать нужно начинать немедленно.

Наличие вредителей делает древесину более хрупкой и может привести к полному разрушению доски или бревна. Обычно для борьбы с короедами вызывают специалистов. Но покончить с вредителем можно и своими силами.

Как можно защитить древесину от короеда

Чтобы избавиться от жуков-вредителей в дереве, нужно будет обработать зараженный предмет или поверхность одним из этих средств:

специализированные защитные пропитки;

специальные защитные покрытия;

пропитка столярными лаками, растворителями и маслами;

нанесение отработанного машинного масла;

введение в ходы антисептических растворов;

применение инсектицидов – жидких, пиротехнических и перманентных;

вымораживание и прогревание при экстремальных температурах;

удаление поврежденных участков;

применение феромонных ловушек.

Как обрабатывать древесину от жуков

Перед началом обработки древесины важно иметь в виду, что борьбу с короедами придется вести до момента, когда они не исчезнут полностью. Включая тех жуков, которые впоследствии вылупятся из отложенных в древесине яиц.

Если вы обнаружили на поверхности древесины ходы, свидетельствующие о появлении вредителей, введите внутрь этих отверстий специальные инсектициды. Они продаются в шприцах и легки в использовании. Такой шприц вставляется в отверстие и жидкость из него закачивается в ход до тех пор, пока она не выйдет наружу. После этого отверстие чем-то закрывают, например, затыкают спичкой, чтобы жуки не могли выбраться и состав подействовал максимально эффективно. Через некоторое время процедуру повторяют, чтобы уничтожить новых жуков, которые могут вылупиться из яиц.

В случае сильного поражения древесину нужно будет пропитать специальным антисептическим раствором, который наносится в несколько слоев. Чем меньшую плотность имеет древесина, тем больше таких слоев придется нанести.

Когда обработка будет окончена, древесину покрывают лаком или краской. Они образуют на поверхности жесткий слой, через который жукам проникнуть внутрь будет очень сложно.

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