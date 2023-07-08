Чем натереть плитку на кухне, чтобы не было жирной пленки: гарантированный способ

Керамическая плитка отличается стойкостью, надежностью и качеством. Казалось бы, и с мойкой не должно возникать никаких проблем. Однако кухонные поверхности часто покрываются слоем жира, выделяемого в процессе приготовления пищи.

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Жирная пленка может привести к неудобствам. Не все средства эффективно управляются с липкой поверхностью. Чем натереть плитку на кухне, чтобы не было жирной пленки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Моющее средство для посуды, хозяйственное мыло или очистные спреи справляются с задачей только краткосрочно. Уже через день-два жирный налет снова оседает на поверхности – и процедуру приходится повторять снова.

Эксперты по уборке предлагают средство, которое гарантирует длительный эффект. Все просто – следует использовать соду.

Пищевая сода обладает дезинфицирующими и очищающими свойствами. Содовый раствор действует также как эффективный нейтрализатор запахов. Абразивные частицы помогут вернуть чистоту всей поверхности – как плитке, так и межплиточным швам.

Обычно эксперты советуют разводить соду с водой до образования пастообразной смеси. С помощью губки или зубной щетки следует нанести на поверхность, тщательно очистить и промыть водой.

Для глянцевого эффекта следует заменить воду на подсолнечное или оливковое масло. Этот лайфхак поможет создать своеобразный защитный слой, к которому жир в дальнейшем будет прилипать меньше. Таков парадокс: с жирными загрязнениями идеально справляется сам жир. Соду и масло следует смешать до образования густой консистенции. Затем наносим ее на поверхность, оставляем на 30 минут и протираем губку с моющим средством.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро избавиться от жира в духовке.

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