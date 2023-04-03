Как отмыть окна после зимы: способ для идеального блеска

В апреле, как раз в канун Пасхи, наступает самая благоприятная погода для мытья окон. Эксперты по уборке не советуют использовать для очистки стекла соду, абразивы и средства, в составе которых есть бензин.

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Конечно, можно купить профессиональное средство для мытья окон, но не менее эффективными будут простые дешевые ингредиенты. О лайфхаке для идеального блеска стекла читайте в материале OBOZREVATEL.

Список необходимых ингредиентов:

вода

медицинский спирт

белый уксус

эфирное масло

кукурузный крахмал

Этот действенный раствор отмоет даже устаревшую грязь. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Возьмите пульверизатор и налейте в него 2 стакана воды.

Шаг 2. Добавьте в емкость ¼ стакана белого уксуса и ¼ стакана медицинского спирта. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Несколько капель эфирного масла придадут средству приятный аромат. Достаточно взять 5-10 капель. Выберите запах, который вам нравится. Универсальными являются эфирное масло лаванды, чайного дерева, апельсина, лимона и т.д.

Шаг 4. Потрясите пульверизатор, чтобы эфирное масло полностью растворилось.

Шаг 5 Добавьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала и снова перемешайте.

Моющее средство следует распылить на стекло и протереть его мягкой тканью из микрофибры.

Обратите внимание: этот лайфхак не подходит для тонированного стекла. Есть высокая вероятность того, что уксус и медицинский спирт повредят тонировку.

Напомним, есть еще один очень полезный и действенный лайфхак для мытья окон. Понадобится уксус, бумажное полотенце и газета. Протрите стекло бумажным полотенцем. Затем налейте в пульверизатор воду и белый уксус в пропорции 2:1. В составе белого уксуса содержатся кислоты, которые быстро удалят грязь и жир.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех дешевых лайфхаках для мытья окон.

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