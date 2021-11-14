Как мыть окна, чтобы они дольше оставались чистыми: три дешевых способа

Чистота окон важна не только с эстетической точки зрения. Стекла накапливают на себе пыль, грязь, микробы и периодически мыть их просто необходимо, и, как уверяют специалисты, делать это эффективно можно простыми домашними средствами.

Как написал польский портал Кobieta, домашние средства для мытья окон помогут сэкономить немалую сумму. Они также могут быть намного экологичнее от тех химических растворов и порошков, которые предлагают магазины.

Портал выделяет три способа, которые помогут справится с грязью на окнах и сохранить их блеск на долгое время.

Мытье окон раствором уксуса и воды – один из способов, который использовали наши бабушки. Такой способ мытья окон дает множество преимуществ. Во-первых, уксус – одно из самых дешевых средств. А из 500 мл уксуса можно приготовить литр бытовой жидкости для мытья окон.

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"Это определенно более экологичное чистящее средство, чем готовые моющие средства, и оно имеет схожие с ними свойства – дезинфицирует и полирует. Однако у него есть один недостаток – запах. Тут стоит помнить, что запах уксуса сохраняется недолго и он не будет заметен уже через несколько часов", – отметили эксперты.

Чтобы приготовить такое средство необходимо смешать воду и уксус в соотношении 1: 1 (можно добавить столовую ложку лимонного сока). Полученная жидкость: отлично очищает грязь, жир и придает блеск. Уксус позволяет быстро очистить стекло, без разводов и пятен.

Пятна с окон также можно удалить с помощью сырого картофеля. Достаточно разрезать овощ пополам и протереть им стекло. Затем вымыть окно раствором воды и уксуса.

Трюк с глицерином поможет сохранить чистоту окон на более длительный срок. Все, что нужно сделать, это добавить несколько капель глицерина в средство для мытья стекол (также сделанное из уксуса и воды).

"Эта добавка создаст невидимое покрытие на окнах, которое предотвратит появление разводов и защитит окна от быстрого накопления пыли или образования разводов после дождя", – советуют эксперты.

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