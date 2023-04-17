Как отмыть кухонную столешницу: жир и желтые пятна исчезнут на глазах

Кухонную столешницу следует мыть регулярно, ведь ежедневно на ней появляется грязь и жирные пятна. Если не делать этого вовремя – удалить жир с поверхности будет очень трудно.

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Эксперты по уборке не рекомендуют использовать металлические ершики – они могут поцарапать поверхность. Как отмыть кухонную столешницу, чтобы жир и желтые пятна быстро исчезли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак с содой

Сода – универсальный очиститель и нейтрализатор неприятных запахов. В небольшой емкости следует смешать соду с водой так, чтобы получилась пастообразная смесь. Затем протираем поверхность раствором и вымываем чистой теплой водой.

Уксус и вода

Белый уксус поможет очистить ламинированные и керамические столешницы. Смешайте его с водой в пропорции 1:1 и нанесите на поверхность. Средству требуется время, чтобы подействовать, поэтому оставьте раствор на 15 минут, а затем протрите влажной губкой или тряпкой. Если остался запах – можно дополнительно вымыть столешницу мыльным раствором. Уксус также поможет быстро отмыть устаревший жир на дверце духовки.

Жидкое мыло и средство для мытья посуды

Очень простой, но не менее эффективный лайфхак. Смешиваем в равных пропорциях средство для мытья посуды с жидким мылом и наносим его на столешницу. Затем тщательно смываем с помощью губки.

Лайфхак от желтых пятен

Отдельно поговорим о желтых пятнах, которые очень портят внешний вид столешниц. Избавиться от них бывает нелегко. Можно использовать соду и лимонный сок, смешав в равных пропорциях. Тереть загрязненное место следует осторожно, мягкой стороной губки. Лучше предварительно протереть поверхность влажной тряпкой.

Также поможет зубная паста с отбеливающим эффектом. Ее наносят на пятна на 5-10 минут, а затем смывают.

Кстати, не следует использовать абразивные смеси для мытья столешниц. Идеально подойдут гелеобразные и кремообразные пасты. А для мраморных или стеклянных столешниц лучше покупать профессиональные моющие средства.

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