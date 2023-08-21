Как отмыть белые стены: простая инструкция для хозяек
Белые стены – стильное и изысканное решение для интерьера. Единственный минус – непрактичность. Стоит только едва задеть поверхность – как на ней появляются пятна, разводы или даже сколы.
Специалисты поделились эффективным и недорогим домашним методом, который поможет быстро восстановить белые стены. Этот способ подойдет, если вы не хотите начинать полноценный ремонт и перекрашивать все поверхности. Детали рассказало издание Informacion.
Важная оговорка: лайфхак можно использовать только для белых и гладких стен, цветные фактурные поверхности таким образом можно повредить.
Простой способ особенно полезен для тех, кто арендует жилье и хочет оставить стены в идеальном состоянии перед переездом. Или же лайфхак пригодится семьям с маленькими детьми, которые любят разрисовывать стены.
Шаг 1: подготовка
Если вы использовали двусторонний скотч, чтобы повесить на стены декоративные элементы, удалить его поможет фен. Размягчите скотч теплым воздухом и ототрите остатки шпателем. Не беспокойтесь о пятнах, которые могут остаться – как их отмыть, расскажем далее.
Шаг 2: заполнение отверстий
Отверстия в стенах заполните шпатлевкой. Закройте все неровности и щели. Таким образом, вы подготовите стены к процессу очищения.
Шаг 3: приготовление моющего раствора
Необходимые ингредиенты:
- средство для мытья посуды;
- белый уксус;
- пищевая сода;
- вода.
В емкость налейте горячую воду. Добавьте немного моющего средства и белый уксус. Тщательно перемешайте и дополните раствор чайной ложкой пищевой соли для эффекта отбеливания.
Шаг 4: очистка стен
Жесткой стороной губки с помощью круговых движений протрите пятна, пока они не исчезнут. Затем удалите остатки мягкой стороной и вертикальными движениями. Если стена очень влажная, протрите ее тряпкой, хотя желательно дать ей высохнуть естественным путем.
Шаг 5: вентиляция
После очистки стен хорошо проветрите комнату, чтобы устранить остатки запаха моющих средств. Таким образом вы сможете быстро очистить белые стены, не прибегая к повторной покраске.
Кстати, эксперты по уборке советуют научиться нескольким важным лайфхакам, которые помогут сделать так, чтобы в доме всегда было чисто. Детальнее читайте в материале.
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