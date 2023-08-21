Как отмыть белые стены: простая инструкция для хозяек

Белые стены – стильное и изысканное решение для интерьера. Единственный минус – непрактичность. Стоит только едва задеть поверхность – как на ней появляются пятна, разводы или даже сколы.

Видео дня

Специалисты поделились эффективным и недорогим домашним методом, который поможет быстро восстановить белые стены. Этот способ подойдет, если вы не хотите начинать полноценный ремонт и перекрашивать все поверхности. Детали рассказало издание Informacion.

Важная оговорка: лайфхак можно использовать только для белых и гладких стен, цветные фактурные поверхности таким образом можно повредить.

Простой способ особенно полезен для тех, кто арендует жилье и хочет оставить стены в идеальном состоянии перед переездом. Или же лайфхак пригодится семьям с маленькими детьми, которые любят разрисовывать стены.

Шаг 1: подготовка

Если вы использовали двусторонний скотч, чтобы повесить на стены декоративные элементы, удалить его поможет фен. Размягчите скотч теплым воздухом и ототрите остатки шпателем. Не беспокойтесь о пятнах, которые могут остаться – как их отмыть, расскажем далее.

Шаг 2: заполнение отверстий

Отверстия в стенах заполните шпатлевкой. Закройте все неровности и щели. Таким образом, вы подготовите стены к процессу очищения.

Шаг 3: приготовление моющего раствора

Необходимые ингредиенты:

средство для мытья посуды;

белый уксус;

пищевая сода;

вода.

В емкость налейте горячую воду. Добавьте немного моющего средства и белый уксус. Тщательно перемешайте и дополните раствор чайной ложкой пищевой соли для эффекта отбеливания.

Шаг 4: очистка стен

Жесткой стороной губки с помощью круговых движений протрите пятна, пока они не исчезнут. Затем удалите остатки мягкой стороной и вертикальными движениями. Если стена очень влажная, протрите ее тряпкой, хотя желательно дать ей высохнуть естественным путем.

Шаг 5: вентиляция

После очистки стен хорошо проветрите комнату, чтобы устранить остатки запаха моющих средств. Таким образом вы сможете быстро очистить белые стены, не прибегая к повторной покраске.

Кстати, эксперты по уборке советуют научиться нескольким важным лайфхакам, которые помогут сделать так, чтобы в доме всегда было чисто. Детальнее читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал освежить жилье и избавиться от запаха старости.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.