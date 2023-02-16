Освежите свое жилище: как избавиться от запаха старости в доме

Вы, вероятно, замечали, что в помещении, где давно не делали ремонт или хотя бы генеральную уборку с отодвиганием всей мебели, появляется характерный неприятный запах. Он возникает по многим причинам – из-за накопления пыли в текстиле, старения некоторых материалов интерьера, следов табачного дыма, если дома курят, запахов домашних животных и т.д. Отдельный вклад в такой запах может вносить незаметная на первый взгляд плесень. Это называют ароматом "старости". И многие люди задаются вопросом, как избавиться от затхлого запаха дома?

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OBOZREVATEL собрал несколько советов, как освежить атмосферу в доме. Некоторые нуждаются в простом вложении усилий, для некоторых понадобятся определенные денежные затраты. Но кто угодно найдет себе доступный способ.

Генеральная уборка

Та самая генеральная уборка с отодвиганием мебели и отмыванием всех поверхностей является наиболее быстрым способом избавиться от затхлого запаха. Все, что для нее понадобится, это средство для мытья стен и пола, средство от пыли и жидкость для мытья окон. Все, что можно постирать и помыть, нужно будет постирать и помыть, провести влажную уборку всех дальних уголков и глубоких полок, а мягкую мебель – пропылесосить и проветрить. Сушить комнату после генеральной уборки лучше всего не один день, чтобы свежий воздух, а в идеале сквозняк, вывел все посторонние запахи.

Стены и пол в таком помещении лучше мыть смесью воды с белым уксусом. Такой уксус имеет менее резкий запах, чем пищевой аналог, но при этом обладает аналогичными дезодорирующими свойствами.

Косметический ремонт

Если у вас в запасе есть несколько больше времени и немного денег, вы можете сделать в помещении косметический ремонт. Дело в том, что строительные материалы тоже обладают свойством впитывать запахи. Особенно это касается обоев. Поэтому, чтобы эффективно избавиться от запаха, к генеральной уборке неплохо было бы добавить их переклеивание и свежую покраску поверхностей. Также эффективна химчистка мебели, ковров и декоративных подушек. Мастеров, которые ее проведут, можно вызвать домой – так будет удобнее.

Ароматизация помещения

Чтобы затхлый запах не вернулся, можно воспользоваться разными средствами, которые впитывают посторонние ароматы и освежают воздух. Это, например, активированный уголь или сода. Насыпать их нужно в широкий сосуд – чем больше поверхность такого "дезодоранта", тем эффективнее он работает. Достаточно расставить несколько таких плошек в незаметных местах.

Также можно изготовить натуральный ароматизатор для дома. Поставить в комнате мисочки с кофейными зернами или сушеной кожурой цитрусовых плодов. Также помогут некоторые комнатные растения, например хлорофитум, различные виды фикусов и сансевиерий. Также обратите внимание на растения, которые помогают бороться с бытовой пылью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разных способах изготовить домашние ароматизаторы, а также специальные ароматические средства для ванны и туалета.

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