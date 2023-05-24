Как быстро убрать налет в унитазе: гениальный трюк

Даже регулярный и качественный уход за сантехникой не спасет от известкового налета. Причина очень проста: в составе жесткой воды содержится много солей кальция и магния.

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Больше всего от налета "страдает" именно унитаз. Если не отмывать известь на начальных этапах, он может превратиться в толстые наросты. OBOZREVATEL разбирался, каким дешевым и эффективным средством можно убрать налет.

Всего один ингредиент, который найдется на каждой кухне, очистит поверхности от известкового налета. Можно не тратиться на дорогие химические средства, которые не только очищают налет, но и разъедают эмаль.

Для процедуры понадобится лимонная кислота. 200 г кислоты засыпаем внутрь унитаза и еще 100 г высыпаем в сливной бачок, в котором также есть много известковых отложений. Делать это лучше на ночь, ведь кислоте нужно время, чтобы подействовать. Через 6-8 часов налет полностью размякнет и отпадет. Если вы решили почистить унитаз днем, то минимальное время, на которое следует оставить кислоту, составляет 3 часа. После этого чистим поверхности, используя жесткую щетку.

Специалисты по уборке уверяют: эффект будет заметен уже после первого использования. Этот лайфхак можно использовать и на других поверхностях с известковыми отложениями.

Кстати, в процессе использования даже безупречно белый унитаз может потускнеть, стать сероватым или желтоватым, особенно при отсутствии регулярной чистки. Как уксус поможет вернуть белье унитазу – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли чистить ванную средством для мытья унитаза.

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