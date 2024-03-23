Как отчистить до блеска противень для духовки: простой и доступный способ

Поддерживать чистоту на кухне – задача не из легких. Пригоревший жир и стойкие пятна появляются здесь постоянно, а отчищать их не всегда просто. Однако существенно облегчить задачу способны простые продукты, которые можно приобрести в любом супермаркете.

Так бабушкин метод позволит практически без труда вернуть блеск противню из духовки. OBOZ.UA рассказывает о лайфхаке с пищевой содой и белым уксусом.

Чистить противень от пригоревшего жира нужно не только потому, что он образует некрасивые пятна. Слой пригоревшего жира нарушает теплопроводность, что может влиять на срок приготовления блюд, а еще он может отрицательно сказываться на вкусе приготовленной пищи. Итак, как видим, дело здесь не только в чистоте, но и эффективности приготовления пищи.

Убрать даже устаревшие и стойкие пятна жира с противня поможет чистка содой и уксусом. Начните с того, что приготовьте чистящую пасту. Для этого в подходящую посудину засыпьте 10 столовых ложек пищевой соды и добавьте к ней три столовых ложки уксуса и четыре столовых ложки горячей воды. Уксус добавляйте постепенно, чтобы контролировать пенообразование. Если паста в результате получится слишком жидкая, добавьте еще соды, пока не получится кремообразная консистенция, которая будет легко наноситься на поверхность.

Достаньте противень, только убедитесь, что он не горячий, чтобы не обжечься, и покройте его содовой пастой. Особое внимание уделите наиболее загрязненным участкам. Оставьте смесь на несколько часов, а затем снимите остатки с помощью губки и хорошо промойте противень водой. Если не удалось убрать всю грязь сразу, повторите процедуру.

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