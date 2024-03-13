Как избавиться от неприятного запаха на кухне: простой способ

Какое помещение в доме является неизменным источником стойких запахов, которые могут быть очень неприятными? Да, вы правы – это кухня. Такие вкусные продукты, как рыба, яйца и капуста оставляют после себя не очень аппетитный, но очень стойкий шлейф в воздухе, с которым нужно как-то бороться.

К счастью, сделать это не так сложно – химический освежитель, только на время перебивающий плохие ароматы, не понадобится. Вы вполне можете приготовить эффективный нейтрализатор запахов для кухни самостоятельно. OBOZ.UA расскажет как.

Сначала этот совет может показаться парадоксальным, но попробовав этот метод, вы действительно почувствуете его эффективность. Итак, едва ли не самым эффективным поглотителем запахов является белый уксус. Он способен справиться даже с запахом рыбы.

Причина эффективности белого уксуса – это его кислотность. Именно уксусная кислота способна разрушать ароматические молекулы, в том числе не слишком приятные. Просто налейте немного уксуса в неглубокий широкий сосуд и оставьте его стоять на столе на ночь. Чем больше будет площадь контакта поверхности уксуса с воздухом, тем лучше он справится с задачей. Сам уксусный аромат легко убирается простым проветриванием.

Если вы ни при каких обстоятельствах не хотите уксусного запаха у себя дома, тогда приготовьте освежитель из кожуры одного лимона, 2-3 палочек корицы и чайной ложки молотого имбиря. Засыпьте все эти продукты в кастрюлю с крутым кипятком и дайте им покипеть на небольшом огне 15 минут. Ароматный пар уберет все посторонние запахи из вашей кухни.

И не забывайте проветривать помещение и включать вытяжку, когда что-нибудь варите или жарите. Это поможет избавиться от основной части неприятных запахов еще в процессе приготовления.

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