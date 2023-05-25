Как отчистить дно унитаза: способ, который удалит самые стойкие пятна

На дне унитаза часто образуется известковый налет. Даже регулярный уход не может предотвратить его появление, ведь в составе жесткой воды содержится много солей кальция и магния. Кроме того, на дне образуются желтые пятна, в борьбе с которыми иногда не помогают даже дорогостоящие моющие средства.

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Если не отмывать налет на начальных этапах, он может превратиться в толстые наросты. OBOZREVATEL рассказывает об эффективном способе, который удалит самые стойкие пятна.

Сода и уксус – незаменимые помощники в уборке. При правильном использовании они качественно удалят загрязнения от остатков кальция и солей жесткой воды, которые накапливаются на дне унитаза.

Необходимо подготовить:

пищевую соду;

белый уксус;

щетку для унитаза;

резиновые перчатки.

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию:

Шаг 1. Слейте всю воду из унитаза. Для этого перекройте воду и сливайте, пока вся вода не спустится.

Шаг 2. Щедро посыпьте дно унитаза содой. Оставьте ее на 5-10 минут, чтобы активные вещества подействовали.

Шаг 3. Пора добавлять уксус. После того, как он вступит в реакцию с содой, начнется шипение – это поможет удалить даже устаревшие отложения. Смесь следует оставить на дне унитаза минимум на 30 минут.

Шаг 4. Возьмите ершик, чтобы отчистить поверхности. Смесь соды и уксуса должна размягчить пятна, поэтому их будет достаточно легко удалить.

Шаг 5. Включите воду и смойте остатки средства. Если остались пятна – можно еще раз повторить процесс.

Кстати, отмыть унитаз поможет и лимонная кислота. 200 г кислоты нужно засыпать внутрь унитаза и еще 100 г – в сливной бачок, в котором также содержится много известковых отложений. Детальнее о том, как кислота поможет избавиться от налета – читайте в материале.

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