Как отбелить тюль: лайфхак с зеленкой, который вас поразит

Тюль на окнах выглядит элегантно и минималистично, однако с ее стиркой возникает много хлопот. Тонкая и деликатная ткань слишком быстро пачкается, а при частых циклах стирки может даже повредиться.

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В сети приобретает популярность несколько необычный способ отбелить тюли из органзы, капрона и вуали с помощью зеленки. Однако использовать его нужно очень осторожно, ведь мнения пользователей разделились: одни пишут, что лайфхак действительно работает, а другие предостерегают, что метод это довольно сомнительный. Использовать зеленку в качестве отбеливающего средства или нет – решать вам. Если вы готовы рискнуть – OBOZREVATEL публикует пошаговую инструкцию.

Перед процедурой отбеливания следует снять тюль с карниза и стряхнуть с нее накопившуюся пыль. Если на ткани есть выраженые пятна – нужно постирать их вручную с добавлением моющего средства. Достаточно просто замочить тюль в прохладном мыльном растворе минимум на 30 минут.

Необходимые ингредиенты для отбеливания:

зеленка

марля

вода.

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В емкость налейте 500 мл воды. Она должна быть комнатной температуры – не холодная и не слишком горячая.

Шаг 2. Добавьте в воду зеленку. Важно соблюдать правильные пропорции. Эксперты отмечают, что достаточно 25 капель средства. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Раствор следует процедить с помощью марли. Это очень важный нюанс, иначе зеленка может выкрасить тюль – а отстирать ее после этого будет сложно.

Шаг 4. Налейте полученный после процеживания раствор в емкость с 5 л воды комнатной температуры и замочите тюль. Слишком долго держать ткань в воде не нужно – достаточно пяти минут. Тюль нужно два-три раза перевернуть, чтобы отбелились все стороны изделия.

Шаг 5. Напоследок прополощите тюль в прохладной воде.

Кстати, освежить тюль можно с помощью обыкновенной соли. Этот способ более безопасный. Пропорции должны быть четко рассчитаны: в 1 литр воды насыпать 1 столовую ложку соды. Если занавески сильно посерели или стали засаленными, можно взять 2 столовых ложки на 1 литр. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

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