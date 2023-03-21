Как сделать тюль идеально белым: способ, который станет любимым

Тюль быстро теряет белизну из-за множества факторов. Открытое окно и оседающая пыль приводят к тому, что занавески начинают сереть. А кухонный тюль со временем желтеет из-за капель жира и грязи.

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Частая стирка тюли может решить проблему только временно. Но есть один лайфхак, который поможет вернуть белизну. Для этого не придется покупать дорогие средства или готовить специальные смеси. Как сделать тюли идеально белыми, читайте в материале OBOZREVATEL.

Освежить тюль можно с помощью обыкновенной соли. Достаточно только замочить его в емкости или в ванной и насыпать немного соли. Пропорции должны быть четко рассчитаны: на 1 литр воды нужно насыпать 1 столовую ложку соды. Если занавески сильно посерели или стали засаленными, можно взять 2 столовых ложки на 1 литр.

Этот метод делает стирку быстрой и эффективной. Занавески будут сиять белизной, исчезнут жирные, масляные и серые пятна.

Однако есть несколько нюансов, которые стоит учесть.

Во-первых, вода должна быть теплой комнатной температуры. Не горячая, но и не холодная – иначе соль не растворится.

Во-вторых, тюль следует замочить в растворе минимум на 2 часа. После этого занавески стирают в машинке или вручную, привычным способом, и сушат.

Таким образом, затрачивая минимум средств и усилий, вы получите чистые тюли.

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