Как вернуть тюлю белый цвет: китайский способ

Белоснежный тюль со временем тускнеет под влиянием различных факторов – от пыли, проникающей через открытое окно до капель жира и грязи, оседающих в некоторых помещениях, например, на кухне. Вернуть тюлю белизну бывает нелегко.

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Китайские хозяйки имеют собственные лайфхаки касаемо стирки занавесок. О самом действенном из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Если стирать тюль с использованием агрессивных химических средств, например некоторых видов отбеливателей, волокна хрупкой ткани могут быстро повредиться.

Можно наполнить емкость холодной водой и налить немного моющего средства. Поместив тюль в воду, следует подождать максимум час, затем осторожно промыть ткань, прополоскать и повесить сушиться.

Но наиболее эффективно отбелить тюль поможет обычная поваренная соль. В равных пропорциях следует смешать соль и стиральный порошок и залить смесь теплой водой. На 10 литров воды советуют использовать не более 100-120 грамм соли.

В солевом растворе тюль рекомендуют оставить на несколько часов. После этого следует промыть ткань под проточной водой и высушить.

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