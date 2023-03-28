Как освободить много места в шкафу: вертикальный способ хранения постельного белья

В шкафу обычно не хватает места для необходимой одежды. Иногда проблема действительно в малом размере гардероба, но чаще дело в неправильном размещении вещей.

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Постельное белье, полотенца, пледы удобно хранить в вертикальном положении. Как это быстро и качественно организовать, разбирался OBOZREVATEL.

Несколько комплектов постельного белья могут занимать слишком много места на полках. Но есть один лайфхак, который поможет компактно сложить наволочку, простыню и пододеяльник. Достаточно пяти простых шагов.

Шаг 1. Сложите наволочки и простыню в несколько раз, чтобы получились небольшие прямоугольники.

Шаг 2. Пододеяльник, сложенный вдвое, разверните на кровати.

Шаг 3. Положите наволочки и простыню примерно посередине пододеяльника. Выровняйте их по ширине. Несколько раз сверните пододеяльник, чтобы наволочки и простыня оказались внутри. У вас должна получиться не квадратная, а прямоугольная форма.

Шаг 4. Оба конца пододеяльника заверните по бокам и поместите левый конец в правый.

Шаг 5. Завернутое таким образом постельное белье поставьте в вертикальном виде в ящик для одежды.

Напомним, для теплых свитеров, свитшотов, кардиганов и кофты эксперты советуют использовать японский метод "конмари".

Также OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить сезонные вещи, в том числе верхнюю одежду. Куртки и пуховики нельзя сворачивать, скручивать или складывать, лучше вешать их на вешалку. А изделия из меха рекомендуют сложить в специальные пакеты.

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