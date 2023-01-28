Как красиво сложить одежду и сэкономить место: гениальный японский метод

Сколько раз вы хотели перебрать одежду в шкафу и каждый раз откладывали это до лучших времен? Важно не только регулярно наводить порядок, но и уметь оптимизировать пространство.

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Издание Sante Plus поделилось новым методом сборки одежды, который используют в Японии. Этот лайфхак поможет идеально организовать место в шкафу.

Чтобы навсегда избавиться от беспорядка и неорганизованности в шкафу эксперты советуют использовать японский метод "конмари".

Разработанный известной японской консультанткой Мари Кондо, "Konmari" – это метод хранения, близкий к минималистической концепции, но направленный на то, чтобы хранить только те вещи, которые вам нужны.

Для начала нужно сложить всю свою одежду в одном месте. Основной принцип концепции звучит следующим образом: откажитесь от того, что не приносит вам радости и позитива.

Кроме сортировки, этот способ позволяет складывать одежду, экономя место. Мари Кондо советует выровнять края одежды по бокам, сложить ее пополам, чтобы создать идеально прямую линию вдоль передней половины, а затем завернуть на себя, как бревно.

В последнее время популярнее становится новый японский метод сборки одежды. Действительно, он более эффективен, чем метод "Конмари". Эта инновационная техника позволяет складывать одежду так, чтобы она занимала как можно меньше места в вашем шкафу. Метод заключается в использовании серии очень точных складок для получения кубической формы для каждой одежды. Благодаря этому вещи легко помещаются в ящик или на полку, экономя место.

Этот способ также предусматривает использование складного столика, который поможет точно и равномерно сложить и разместить одежду. Специалисты отмечают, что важно складывать одежду сразу после стирки – это будет способствовать сохранению формы и избежанию складок. Таким образом вы сможете оптимизировать пространство в гардеробе, позаботившись о своей одежде.

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