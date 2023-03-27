Чтобы не было заломов и пятен: как нужно хранить зимние вещи

Наконец пришло настоящее весеннее тепло, так что настало время перебрать и сложить в шкафы зимние вещи. Важно правильно хранить одежду, чтобы, доставая ее в следующем зимнем сезоне, на вещах не было ни заломов, ни пятен.

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Верхнюю одежду – куртки, пуховики и пальто следует держать в сухом и теплом месте. Об основных правилах хранения сезонных вещей читайте в материале OBOZTEVATEL.

Как хранить куртки и пуховики

Складывать, сворачивать, скручивать верхнюю зимнюю одежду эксперты не советуют. Ее следует просто застегнуть и повесить на вешалку.

Во избежание заломов обратите внимание, чтобы размеры плечиков и одежды совпадали. Стирать или отдавать в химчистку куртки и пуховики лучше в конце этого зимнего сезона, а не в начале следующего.

Дело в том, что пятна могут проникнуть глубоко в ткани и вывести грязь будет тяжело или даже невозможно.

Куда спрятать вещи из меха

Если зимой вы носите меховую верхнюю одежду, по окончании сезона лучше положить такие вещи в специальные пакеты, пропускающие воздух.

Хранить мех следует в местах, куда не проникает свет. Шубы можно запаковать в антимолевый черный чехол. Лучше, чтобы вещи из меха не плотно прилегали к другой одежде.

Теплые свитера и свитшоты

Для теплых свитеров, свитшотов, кардиганов и кофт эксперты советуют использовать японский метод "конмари".

Концепция основана на принципе минимализма и экономии: следует избавиться от лишних вещей, а всю одежду складывать в одном месте.

Разработчик метода Мари Кондо рекомендует следующую последовательность:

Выровняйте края одежды вдоль боков. Сложите одежду пополам. Создайте идеально прямую линию вдоль передней половины. Заверните одежду на себя, как бревно.

Кроме того, японцы советуют попробовать оптимизировать пространство в гардеробе, используя метод точных кубических складок. Благодаря этому вещи легко помещаются в ящик или полку, экономя место.

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