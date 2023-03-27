newspaper
img

Чтобы не было заломов и пятен: как нужно хранить зимние вещи

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
1,4 т.
Чтобы не было заломов и пятен: как нужно хранить зимние вещи

Наконец пришло настоящее весеннее тепло, так что настало время перебрать и сложить в шкафы зимние вещи. Важно правильно хранить одежду, чтобы, доставая ее в следующем зимнем сезоне, на вещах не было ни заломов, ни пятен.

Видео дня

Верхнюю одежду – куртки, пуховики и пальто следует держать в сухом и теплом месте. Об основных правилах хранения сезонных вещей читайте в материале OBOZTEVATEL.

Как хранить куртки и пуховики

Складывать, сворачивать, скручивать верхнюю зимнюю одежду эксперты не советуют. Ее следует просто застегнуть и повесить на вешалку.

Во избежание заломов обратите внимание, чтобы размеры плечиков и одежды совпадали. Стирать или отдавать в химчистку куртки и пуховики лучше в конце этого зимнего сезона, а не в начале следующего.

Дело в том, что пятна могут проникнуть глубоко в ткани и вывести грязь будет тяжело или даже невозможно.

Куда спрятать вещи из меха

Если зимой вы носите меховую верхнюю одежду, по окончании сезона лучше положить такие вещи в специальные пакеты, пропускающие воздух.

Хранить мех следует в местах, куда не проникает свет. Шубы можно запаковать в антимолевый черный чехол. Лучше, чтобы вещи из меха не плотно прилегали к другой одежде.

Теплые свитера и свитшоты

Для теплых свитеров, свитшотов, кардиганов и кофт эксперты советуют использовать японский метод "конмари".

Концепция основана на принципе минимализма и экономии: следует избавиться от лишних вещей, а всю одежду складывать в одном месте.

Чтобы не было заломов и пятен: как нужно хранить зимние вещи

Разработчик метода Мари Кондо рекомендует следующую последовательность:

  1. Выровняйте края одежды вдоль боков.
  2. Сложите одежду пополам.
  3. Создайте идеально прямую линию вдоль передней половины.
  4. Заверните одежду на себя, как бревно.

Кроме того, японцы советуют попробовать оптимизировать пространство в гардеробе, используя метод точных кубических складок. Благодаря этому вещи легко помещаются в ящик или полку, экономя место.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как освежить одежду без стирки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.