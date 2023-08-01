Как определить тип вашей личности: поможет простой тест

Психологи используют метод тестирования для комплексной оценки личности. Это не только интересный, но и полезный способ провести досуг. Тесты помогут узнать о скрытых чертах характера и особенностях восприятия мира.

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В сети набирает популярность интересный визуальный тест. Посмотрите на картинку и скажите, что вы увидели первым? Важно ответить сразу, не задумываясь, и не пытаясь разглядеть все детали. Психологи рекомендуют прислушиваться к подсознанию.

Если вы увидели птицу

Вы интроверт и большие компании – это точно не для вас. Вы любите проводить время наедине и часто находите для себя новые хобби. Будучи творческой личностью, вы всегда прислушиваетесь к своей интуиции и любите одиночество. Социум вас утомляет.

Основная ценность для вас – свобода. Вам нужно чувствовать себя свободными во всех сферах. Какие-либо ограничения и границы сковывают вас и не дают двигаться вперед. Вы пытаетесь быть максимально независимы и не хотите жертвовать личным комфортом.

Если вы увидели девушку

Вы коммуникабельны, общительны и открыты. Вы любите познавать мир. Ежедневная рутина вас утомляет, вы не можете усидеть на одном месте, вам нужно движение и развитие.

Вы экстраверт, любите шумные компании и часто являетесь лидерами в коллективе. Рядом с вами люди чувствуют себя непринужденно и удобно. Вы умеете поддержать разговор и способны быстро найти общий язык со всеми.

Будучи от природы участливыми и добрыми, вы всегда поддержите того, кому нужна помощь. Вы умеете подобрать правильные слова.

Кстати, предлагаем пройти кратчайший тест на IQ покажет, умнее ли 80% людей на Земле.

Ранее OBOZREVATEL публиковал быстрый психологический тест, который поможет определить, наивный ли вы человек.

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